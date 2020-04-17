Путин заявил, что пик заражения коронавирусом в России ещё не пройден
Российский президент Владимир Путин заявил, что риски, связанные с распространением коронавирусной инфекцией, по-прежнему очень высоки.
Об этом он сообщил на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России, передает РИА Новости.
"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин.
Напомним, по данным на 17 апреля, в России за сутки обнаружили 4 069 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших возросло до 32 007 человек.
Как мы писали, Россия обогнала Италию по количеству новых случаев коронавируса за сутки.