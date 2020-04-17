Полиция города Сумы захотела оштрафовать местного жителя за то, что он вместо медицинской маски использовал воротник свитера. Однако, как и в подобном случае в Черновицкой области, суд закрыл дело о нарушении карантина ввиду отсутствия состава преступления.

Об этом гласит постановление от 13 апреля.

Так, согласно протоколу правоохранителей, 9 апреля около 20:20 мужчина вышел из дома без необходимости без маски или респиратора. По просьбе полицейских надеть средства медицинской защиты он этого не сделал и документов, удостоверяющих личность, не предъявил.

В ходе судебного заседания молодой человек рассказал, что покинул место жительства, чтобы купить продукты и лекарства для пожилых родителей. Спустя некоторое время он, попал в ДТП, из-за чего находился в шоковом состоянии и не смог адекватно ответить на вопросы полицейских. Ответчик также заявил, что при себе имел паспорт, а вместо маски он использовал длинный воротник свитера, плотно прилегающий к лицу.

Суд выяснил, что в протоколе действительно зафиксированы письменные объяснения, что парень ехал за продуктами и лекарствами. Нагрудные камеры полиции зафиксировали, что человек был с высоко поднятым почти до глаз, а при проведении личного досмотра у него был обнаружен паспорт.

Суд отметил, что на сегодняшний день в Украине не определены медицинские критерии и не приняты нормативно-правовые акты по общему виду и характеристикам респираторов или масок для защиты органов дыхания, в том числе изготовленных самостоятельно гражданами.

В связи с этим суд пришел к выводу, что в действиях лица не было состава административного правонарушения.

Ранее подобное решение вынес суд в Черновицкой области. Там отказались признавать виновным мужчину, который без защитной маски ожидал общественный транспорт на остановке в селе Нагоряны.

"Страна" публиковала подробный материал, в котором разобралась, как и за что могут штрафовать украинцев во время карантина.