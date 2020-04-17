Суд оставил без наказания жителя Сум, который вместо маски использовал воротник свитера
Полиция города Сумы захотела оштрафовать местного жителя за то, что он вместо медицинской маски использовал воротник свитера. Однако, как и в подобном случае в Черновицкой области, суд закрыл дело о нарушении карантина ввиду отсутствия состава преступления.
Об этом гласит постановление от 13 апреля.
Так, согласно протоколу правоохранителей, 9 апреля около 20:20 мужчина вышел из дома без необходимости без маски или респиратора. По просьбе полицейских надеть средства медицинской защиты он этого не сделал и документов, удостоверяющих личность, не предъявил.
В ходе судебного заседания молодой человек рассказал, что покинул место жительства, чтобы купить продукты и лекарства для пожилых родителей. Спустя некоторое время он, попал в ДТП, из-за чего находился в шоковом состоянии и не смог адекватно ответить на вопросы полицейских. Ответчик также заявил, что при себе имел паспорт, а вместо маски он использовал длинный воротник свитера, плотно прилегающий к лицу.
Суд выяснил, что в протоколе действительно зафиксированы письменные объяснения, что парень ехал за продуктами и лекарствами. Нагрудные камеры полиции зафиксировали, что человек был с высоко поднятым почти до глаз, а при проведении личного досмотра у него был обнаружен паспорт.
Суд отметил, что на сегодняшний день в Украине не определены медицинские критерии и не приняты нормативно-правовые акты по общему виду и характеристикам респираторов или масок для защиты органов дыхания, в том числе изготовленных самостоятельно гражданами.
В связи с этим суд пришел к выводу, что в действиях лица не было состава административного правонарушения.
Ранее подобное решение вынес суд в Черновицкой области. Там отказались признавать виновным мужчину, который без защитной маски ожидал общественный транспорт на остановке в селе Нагоряны.
"Страна" публиковала подробный материал, в котором разобралась, как и за что могут штрафовать украинцев во время карантина.