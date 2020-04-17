В Страстную пятницу Фонд госимущества оказался в центре сразу двух резонансных историй.

Во-первых, стало известно, что в ФГИ пытается вернуться его бывший руководитель Виталий Трубаров, которого считают человеком экс-нардепа Евгения Геллера, близкого к Игорю Коломойскому.

Во-вторых, Фонд объявил о новой попытке рейдерского захвата. После недавней борьбы с олигархом Игорем Коломойским за контроль над "Центрэнерго" (которая, к слову, еще не завершилась), на сей раз "горячей точкой" стала Объединенная горно-обогатительная холдинговая компания (ОГХК).

Атаки на Фонд не случайны. По данным "Страны", окружение Коломойского так и не сумело найти общий язык с новым топ-менеджментом ФГИ. И, если на "Центрэнерго" людям олигарха еще удается сохранять свое влияние, то, к примеру, на ОПЗ они так и не сумели зайти.

Хотя, по слухам, у Зеленского против этого не возражали.

Пытаются вернуть себе контроль над госпредприятиями и другие "схематозники".

Например, ОГХК сегодня захватывали бывшие топ-менеджеры, которые связаны с соратником Яценюка Николаем Мартыненко.

"Страна" разбиралась, что за "движ" вдруг начался вокруг украинской госсобственности.

Припомнил "Центрэнерго" и ОПЗ

Сегодня на странице ФГИ в Facebook появилось объявление-клич: "Срочно! Сейчас происходит рейдерский захват государственного предприятия Объединенная горно-химическая компания! Призываем журналистов на место проишествия: Киев, улица Николая Гринченко, 4 (бизнес-центр "Горизонт парк")".

Сам факт появления такого "призыва к журналистам" в соцсетях тут же начали активно обсуждать. Многих удивило, почему госорган просит о помощи в борьбе с рейдерами журналистов, а не правоохранительные органы.

"Бл@дь, как это смешно. При работающем-то Центре противодействия рейдерству, открытым лично министром юстиции Малюськой... Е@àные импотенты», — написал нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский (его считают близким к Коломойскому).

И поинтересовался позвали ли уже "инвестиционную няню".

Как выяснилось, бывший топ-менеджмент госпредприятия, который Фонд недавно сменил, попытался восстановить контроль над ОГКХ.

Судья киевского Хозяйственного суда Наталия Зеленина заблокировала решение ФГИ о назначении нового руководства предприятия по иску прежних управленцев (Журило, Александр Гладушко).

"Автоматизированная система Хозяйственного суда 44 раза не могла распределить дело на конкретного судью, а потом нашла Зеленину, которая наложил запрет на решение о смене менеджмента", — пояснил глава Фонда госимущества Дмитрий Сениченко.

Но это была не единственная новость.

"У нас сегодня много страстных новостей. Пыль в Киеве активизировалась, и черти", — добавил он.

Сениченко сообщил, что сегодня Административный суд Киева принял к рассмотрению иск бывшего главы ФГИ Виталия Трубарова о его восстановлении в должности. Иск подан с нарушением сроков, прописанных в законодательстве (месяц в момента увольнения, а Трубаров покинул фонд еще в прошлом году). Что Трубаров пояснил тем, что, якобы, "боялся Кабмина Гончарука".

При этом именно это событие — попытку Трубарова восстановится в должности — эксперты считают ключевым. А тот факт, что оно совпало с попыткой перехвата контроля над ОГКХ можно считать показательным.

"Скорее всего, на волне кризиса и ослабления власти свои позиции попытаются восстановить многие "держатели схем", - говорят эксперты.

Напомним, Виталий Трубаров стал руководителем Фонда госимущества еще при Порошенко.

Его назначения связывали с политическими договоренностями с Евгением Геллером и его группой "Возрождение" во главе с Хомутынником. В бытность Трубарова главой ФГИ, окружение Порошенко смогло построить схемы на крупных госпредприятиях, в частности , "Центрэнерго".

После смены власти, начали меняться и смотрящие. Вместо людей Кононенко (при Порошенко он был куратором энергорынка) на том же "Центрэнерго" появились люди Коломойского.

Организовать такую рокировку было несложно, так как Евгений Геллер, пролонгировавший назначение Трубарова, входит в ближайшее окружение олигарха. Буквально за пару месяцев после инаугурации Зеленского Коломойский смог завести своих людей в набсовет "Центрэнерго" и поставить там свой менеджмент (и.о руководителя Виталия Потапенко и коммерческого директора Александра Уварова).

"Страна" уже подробно писала о схемах на "Центрэнерго". А также о том, как для Коломойского все начало меняться после смены топ-менеджмента в ФГИ, которому, по слухам, у Зеленского поставили в том числе и задачу "выдавить" олигарха из "Центрэнерго".

В итоге из топ-менеджмента и наблюдательного совета госкомпании Фонд начал планомерно убирать людей Коломойского. Что вынудило олигарха пойти на открытое противостояние с ФГИ. После назначения правительством нового директор компании офис "Центрэнерго" в Козине оказался заблокированным, начался вывоз документов.

Самое интересное, что власти до сих пор так и не смогли реализовать принятое ими же решение о смене руководства. Люди Коломойского его блокируют через суды.

Как рассказывал "Стране" глава комитета кредиторов компании Дмирий Крючков, схемы Коломойского на "Центрэнерго" остались рабочими, а новый директор до сих пор не может взять ситуацию под свой контроль.

Одно из последних ключевых решений, которое собирался провести Фонд через набсовет "Центрэнерго" — о возобновлении подготовки к приватизации — было сорвано из-за сообщений о минировании ФГИ.

То есть, "Центрэнерго" до сих пор под контролем Коломойского.

Другая ситуация с Одесским припортовым, куда олигарх попытался зайти через свою компанию "Укрнафтобуриння" (ее также связывают с Павлом Фуксом и Виталием Хомутынником).

"Страна" уже писала о тендере, который "Укрнафтобуриння" выиграла, предложив нереально высокие цены на переработку. Что тут же заставило остальных участников (в том числе, азербайджанский "Сокар") сойти с дистанции. Но результаты тендера отменили и пока там работает прежний поставщик. То есть, зайти на ОПЗ Коломойскому фактически не дали, хотя, якобы, у Зеленского против этого особо не возражали.

То есть, наладить контакт с нынешним руководством Фонда (а Сениченко называли человеком Гончарука) у окружения Коломойского не получилось.

Восстановится ли Трубаров

Но вернемся к иску Трубарова.

Формально сам факт его появления пока ничего не решает.

"То, что Админсуд принял исковое заявление от Трубарова еще ничего не значит. Должно появиться определение об открытии производства. То есть, если заявление подано сегодня, дальше будет или автораспределение и назначение судьи по этому делу. Но суд также может дать срок для устранения недостатков искового заявления или вовсе отказать в открытии производства. Дело в том, что законом предусмотрен срок для подачи иска о незаконном отстранении от должности — месяц с момента увольнения. Он прошел. Аргумент истца о том, что он боялся Кабмина Гончарука суд может не принять во внимание. В свое время именно под такой формулировкой дважды пытался вернуться в кресло генпрокурора Шокин. Но Верховный суд не счел эти аргументы убедительными", — пояснил глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

По его словам, если суд примет иск к рассмотрению, шансы выиграть дело у Трубарова 50 на 50.

"С одной стороны, уверен, что найдется к чему подкопаться в процедуре его увольнения. Кабмин допускает нарушения при увольнении большинства топ-чиновников. С другой — просроченный иск. Из-за него Трубаров может проиграть дело", — считает Кравец.

Возникает главный вопрос: почему Трубаров медлил с подачей иска. Ведь не боялся же он и в самом деле Гончарука. Тут может быть несколько объяснений.

Во-первых, Коломойский рассчитывал все таки по-хорошему договориться с Фондом. Во-вторых, у Сениченко до последнего времени была поддержка Кабмина Гончарука. А с Кабмином Шмыгаля, по информации "Страны", у Сениченко особого тесных связей нет.

Наконец, третью версию нам рассказал источник, близкий к олигарху. "Игорь Валерьевич просто психанул после вчерашнего голосования за изменения к Регламенту, которые открывают дорогу к принятию антиколомойского закона. Вот он и мстит. Перспективы иска пока непонятные. Тт сработал принцип - главное ввязаться в бой, а там будет видно", - говорит источник.

Так или иначе, но ситуация вокруг Фонда госимущества серьезно накаляется.

И немало сил сейчас пытается взять под свой контроль куски госсобственности пока у властей полно других забот.

"Сейчас в стране ситуация управляемого хаоса. Все стремительно разваливается. Это как после смерти бабушки, когда все родственники начинают растаскивать ее старые вещи. Уверен, мы еще услышим не об одном рейдерском захвате", — говорит аналитик института Growford Алексей Кущ.

И, судя по тому, что особой реакции на происходящее нет ни в Кабмине, ни у Зе, власти пока не определились по Фонду. Не исключено также, что на волне экономического кризиса планы на госпредприятия поменяются. Ведь из бюджета уже убрали доходы от большой приватизации, следовательно, ее в этом году не будет.

А под новые цели в Фонд госимущества вполне могут привлечь и нового руководителя.

Тут стоит напомнить, что активность нынешнего руководства ФГИ имело вполне прикладное целеполагание - подготовить крупнейшие украинские госпредприятия к приватизации с участием западных компаний. Это касается и "Центрэнерго", и ОГХК, и Одесского припортового. Если же сейчас такая цель снимается, то, соответственно, не исключено, что под новые задачи потребуются и новые люди.