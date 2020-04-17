В Украине зарегистрировали 1349 случаев ВИЧ-инфекции и 1977 случаев туберкулеза. Фото: Public Domain Pictures

За март 2020 года в Украине официально зарегистрировали 1 349 новых случаев ВИЧ-инфекции и 1 977 случаев туберкулеза.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ в пятницу. 

ВИЧ-инфекция

В марте 2020 года в Украине официально зарегистрировано 1 349 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 403 пациентов диагностирован СПИД, а 214 человек умерли от СПИДа.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в марте 2020 года:

  • гетеросексуальный - 839;
  • гомосексуальный - 31;
  • парентеральный - 467;
  • вертикальный - 141 (Большинство из них (около 98%) после 18 месяцев не будет ВИЧ-инфекции);
  • неизвестен - 4.

Статистика по ВИЧ

Туберкулез

В марте 2020 года в Украине зарегистрировано 1 977 случаев туберкулеза:

  • 1 640 новых случаев заболевания;
  • 337 пациентов с рецидивом;
  • 39 пациентов, которые возобновили лечение после перерыва;
  • 116 пациентов, которые начали повторное лечение после неудачного;
  • 57 других случаев;
  • 0 случаев с неизвестной историей предыдущего лечения.

В целом в марте 2020 года от туберкулеза лечились 18 788 человек.

Статистика по туберкулезу

Напомним, в конце марта военным медикам на Донбассе отправили защитные костюмы и экспресс-тесты на ВИЧ и сифилис.

Также мы писали, что в Великобритании от ВИЧ излечили второго человека на планете.

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