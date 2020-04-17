За март 2020 года в Украине официально зарегистрировали 1 349 новых случаев ВИЧ-инфекции и 1 977 случаев туберкулеза.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ в пятницу.

ВИЧ-инфекция

В марте 2020 года в Украине официально зарегистрировано 1 349 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 403 пациентов диагностирован СПИД, а 214 человек умерли от СПИДа.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в марте 2020 года:

гетеросексуальный - 839;

гомосексуальный - 31;

парентеральный - 467;

вертикальный - 141 (Большинство из них (около 98%) после 18 месяцев не будет ВИЧ-инфекции);

неизвестен - 4.

Туберкулез

В марте 2020 года в Украине зарегистрировано 1 977 случаев туберкулеза:

1 640 новых случаев заболевания;

337 пациентов с рецидивом;

39 пациентов, которые возобновили лечение после перерыва;

116 пациентов, которые начали повторное лечение после неудачного;

57 других случаев;

0 случаев с неизвестной историей предыдущего лечения.

В целом в марте 2020 года от туберкулеза лечились 18 788 человек.

Напомним, в конце марта военным медикам на Донбассе отправили защитные костюмы и экспресс-тесты на ВИЧ и сифилис.

Также мы писали, что в Великобритании от ВИЧ излечили второго человека на планете.