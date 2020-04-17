В ЦОЗ Украины сообщили, сколько ВИЧ-инфицированных и больных туберкулезом выявили в марте
За март 2020 года в Украине официально зарегистрировали 1 349 новых случаев ВИЧ-инфекции и 1 977 случаев туберкулеза.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ в пятницу.
ВИЧ-инфекция
В марте 2020 года в Украине официально зарегистрировано 1 349 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 403 пациентов диагностирован СПИД, а 214 человек умерли от СПИДа.
Пути инфицирования ВИЧ в Украине в марте 2020 года:
- гетеросексуальный - 839;
- гомосексуальный - 31;
- парентеральный - 467;
- вертикальный - 141 (Большинство из них (около 98%) после 18 месяцев не будет ВИЧ-инфекции);
- неизвестен - 4.
Туберкулез
В марте 2020 года в Украине зарегистрировано 1 977 случаев туберкулеза:
- 1 640 новых случаев заболевания;
- 337 пациентов с рецидивом;
- 39 пациентов, которые возобновили лечение после перерыва;
- 116 пациентов, которые начали повторное лечение после неудачного;
- 57 других случаев;
- 0 случаев с неизвестной историей предыдущего лечения.
В целом в марте 2020 года от туберкулеза лечились 18 788 человек.
Напомним, в конце марта военным медикам на Донбассе отправили защитные костюмы и экспресс-тесты на ВИЧ и сифилис.
Также мы писали, что в Великобритании от ВИЧ излечили второго человека на планете.