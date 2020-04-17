Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о необходимости возобновить учебный процесс в школах страны уже со следующей недели, несмотря на распространение коронавируса.

Об этом сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, неделя должна уйти на "медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс".

"Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились", - сказал он.

Стоит отметить, что когда в Беларуси было выявлено 153 случая заражения коронавируса, Лукашенко заявил, что страна прошла пик эпидемии.

Напомним, Беларусь 16 апреля опередила Украину по количеству подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Вчера у них было зарегистрировано 4204 больных коронавирусной инфекцией.

Ранее Лукашенко назвал коронавирус "психозом" и заявил, что в Беларуси никто не умер от Covid-19.