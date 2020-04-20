В системе парижских трубопроводов для поливки улиц врачи обнаружили коронавирус
В столице Франции, в системе трубопроводов с технической водой, которая используется для поливки улиц выявили присутствие коронавируса SARS-CoV-2.
Об этом в понедельник сообщает DW со ссылкой на AFP.
Специалисты взяли 27 проб, возбудитель заболевания Covid-19 выявлен в 4 из них, заявила заместительница мэра столицы Франции по вопросам окружающей среды Селия Блоэль.
"Сеть трубопроводов с водой, используемой, в частности, для очистки улиц, немедленно закрыли в качестве меры предосторожности", - заверила Селия Блоэль.
По словам заммэра Парижа, угроза заражения питьевой воды исключена. Трубопровод с питьевой водой не связан с трубами с технической водой, объяснила она.
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