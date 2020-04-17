В субботу, 18 апреля, в Украине ожидетется солнечная погода без осадков. Лишь ночью в южных областях местами может пройти небольшой дождь. Синоптики прогнозируют ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха в большинстве регионов составит +1-6 градусов. В южных областях - до +9. Как предупреждают синоптики, на большей части территории страны на поверхности почвы, а в северных и северо-западных областях и в воздухе ожидаются заморозки 0-5 градусов.

Днем воздух прогреется до +9-14, а на юге, Закарпатье и в Крыму - до +14-19.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик рассказала, когда поменяется ветер, который приносит в столицу гарь из Чернобыльской зоны.

Также мы сообщали, что французские ученые проследили за дымом от чернобыльского пожара, который накрыл часть Европы, юг Украины и Беларусь.