Жители сгоревших сел в Овручском районе Житомирской области были эвакуированы в соседние населенные пункты.

Об этом в пятницу, 17 апреля, рассказал замглавы областной государственной администрации Владимир Федоренко.

По его словам, в результате пожара в Овручском районе области сгорели жилые дома, а усилению огня способствует порывистый ветер. В связи с этим власти приняли решение переселить всех жителей пораженных огнем домовладений в соседние населенные пункты, в частности в село Гладковичи.

Как отметили в областном управлении лесного и охотничьего хозяйства, 16 апреля на территории 9 лесхозов Житомирского области начались лесные пожары в результате поджога сельхозугодий и обжига травы в домохозяйствах.

"Более 1,5 тысячи лесоводов Житомирщины спасают леса от огня. Еще столько же работников лесхозов же патрулирование лесов, чтобы предупредить новые случаи пожаров. Ситуация сложная, но гослесохрана прилагает максимум усилий, чтобы держать ее под контролем и не допустить увеличения пожаров", - заявил глава Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий.

Отмечается, что крупный пожар возник ночью в Овручском лесхозе, куда направили на тушение все имеющиеся на предприятии силы. Сейчас идет локализация и ликвидация 27 крупных лесных пожаров. Из них 14 пожаров уже локализованы на ориентировочной площади почти 2 тыс. га, привлечено более 100 единиц техники, работает авиация.

Напомним, что вчера спасатели региона зафиксировали около 50 возгораний в лесах.

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