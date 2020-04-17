На запорожском металлургическом комбинате "Запорожсталь", который является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины, сообщили о распространении ложной информации о якобы произошедшем взрыве на доменной печи предприятия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании в пятницу.

Как отмечается, в ряде СМИ и интернет-сообществах в соцсетях распространяется недостоверная информация о якобы произошедшей аварии на домне предприятия - данная информация не соответствует действительности.

"Сообщаем, что в доменном цехе ПАО "Запорожсталь" в штатном производственном режиме работают две доменные печи - №№3 и 4. На данный момент на плановый ремонт остановлена доменная печь №2, идут ремонтные работы и уборка накопившихся шлаков. В эти дни также окончен капитальный ремонт доменной печи №5, сейчас на предприятии ведутся работы по выводу металлургического агрегата на его плановые параметры", - констатируется в пресс-релизе.

Кроме того, там отметили, что предприятие работает в штатном режиме. "Для желающих СМИ мы готовы организовать визит на производственную площадку "Запорожстали" после завершения карантина, чтобы вы могли убедиться, что никаких взрывов и нештатных ситуаций на комбинате не было", - резюмируется в пресс-релизе.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого пользуется широким спросом у потребителей как на внутреннем рынке, так и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Напомним, во Львове на территории больницы от взрыва ручной гранаты погиб мужчина.

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