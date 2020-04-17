Заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко назвал условие, от которого зависит длительность карантина в стране. Ограничительные меры продлят, если после Пасхи будет всплеск заболеваемости.

Об этом представитель МОЗ сообщил в эфире "Радио Свобода".

По словам Ляшко, если количество новых инфицированных коронавирусом вырастет более чем на 2% от общего числа заболевших, то карантин продлят. Ведь в этом случае система здравоохранения может не справиться.

"О продлении карантина мы будем говорить ближе к следующей среде, после Пасхи. Посмотрим, что будет происходить в пасхальные праздники и как люди будут придерживаться карантинных мероприятий. Между тем мы разрабатываем разные сценарии выхода из карантина. Будет происходить смягчение", - отметил Ляшко.

К слову, сейчас прирост больных составляет 12%.

Отметим, что карантин в Украине продлен до 24 апреля. Для того, чтобы прирост составлял всего 2%, надо чтобы ежедневный прирост заболевших в ближайшие дни был не более 100 человек (с учетом того, что сейчас в Украине больны 4662 человека, а завтра будет около 5000 - согласно последним данным прироста).

Также Ляшко затронул тему тестов на вирус. По его данным, сегодня в Украине тестируют на COVID-19 всех, кто в этом нуждается - и только по алгоритмам ВОЗ. Врачи проводят 5000 тестов в сутки.

"Относительно массового тестирования, то за один день 40 миллионов украинцев мы не протестуем. Проведение тестирования людям, которые не были в контакте с больными или не имеют симптомов, будет создавать обманчивое ощущение безопасности. Человек протестируется в первые 3-4 дня инкубационного периода, будет чувствовать, что полностью здоров, и нарушать режим самоизоляции", - сказал Ляшко.

Ранее "Страна" писала, что карантин могут продлить до 11 мая.

Мы также приводили мнение эксперта, согласно которому каждый месяц на карантине Украина будет терять 2,5% ВВП.