Внефракционный народный депутат Сергей Рудык победил коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Он посетовал на своих "куршевельских коллег", которые занесли вирус в Раду и показал снимок своих легких.

"Сегодня 17 апреля. Ровно месяц со времени той злосчастной сессии Верховной Рады, когда, скорее всего, кто-то из моих куршевельских коллег принес эту заразу в Раду и никому об этом не сказал. Но Бог все видит. Я думаю, он расставит все по своим местам... С уверенностью могу сказать, что я этот недуг я одолел", - заявил Рудык.

По словам нардепа два теста ПЦР на коронавирус показали отрицательный результат.

Напомним, заражение коронавирусом официально подтвердили у восьми парламентариев: Виталий Борт, Игорь Киселев и Александр Лукашев из "Оппоплатформы", "слуги народа" Владимир Ватрас и Руслан Горбенко, Сергей Шахов из группы "Доверие" и внефракционные депутаты Сергей Рудык и Анна Скороход. При этом Горбенко, Шахов, Ватрас и теперь Рудык уже вылечились.

Ранее "Страна" писала о том, что у Вадима Новинского положительный тест на коронавирус.

Также мы сообщали, что ректор духовной академии в Киеве рассказал о положительном тесте на коронавирус.