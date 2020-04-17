В ближайшие 10-15 дней в Украине не ожидаются осадки. В течение этого времени скорость ветра постепенно уменьшится и станет совсем небольшой.

Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, передает "112 Украина".

"Каких-либо новых осложнений погодной ситуации или ситуации с загрязнением воздуха ожидать не нужно, и их не будет", - сказал Николай Кульбида.

Кличко связал пыльную бурю в Киеве с изменением климата

Ранее сообщалось, пыльная буря, которую зафиксировали в Киевской области из-за скорости ветра 20-22 м/с никуда не делась. Ветер переносит ее в другие области - Черкасскую, Полтавскую и Днепропетровскую. Стоит отметить, что концентрация загрязняющих веществ уменьшается, поэтому для граждан этих областей пыль не будет опасной.

Как мы писали, Кличко связал пыльную бурю в Киеве с изменением климата.