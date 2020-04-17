Из-за вспышки коронавируса в Хмельницкой области, где инфекцией заразились уже 38 человек, было закрыто медучереждение. Covid-19 диагностировали у девяти медиков Чемеровецкой больницы.

Об этом рассказала замглавы Хмельницкой облгосадминистрации Оксана Сытницкая, передает телеканал 112.

Чиновница заявила, что на данный момент в Чемеровецком районе области зафиксировано 12 случаев коронавирусной больницы, 9 из них приходится на медиков. Сейчас все инфицированные работники больницы проходят амбулаторное лечение, при этом у большинства из них призаки Covid-19 не проявляются.

"Что касается самой Чемеровецкой больницы, она на сегодняшний день работает в режиме долечивания пациентов, которые уже были на лечении, они находятся в учреждении. Также работники, которые были на смене на момент принятия решения о взятия биоматериала для проведения лабораторного исследования контактных лиц, а именно медицинских работников заведения, так же остаются в учреждении. Сейчас они ждут результат своих тестов", - рассказала Сытницкая.

По ее словам, на данный момент больница не принимает новых пациентов. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

"Все пациенты, которые должны лечиться в этом заведении должны направляться в соответствии с территориальной целесообразностью или Городоцкую центральную районную больницу, или в Каменец-Подольскую городскую больницу", - добавила чиновница.

Рассказала представительница областной власти и об ограничительных мерах в регионе на Пасхальные праздники.

"Это запрет на работу субъектов хозяйствования, предполагает прием посетителей всех форм собственности, кроме торговли горючим, лекарственными средствами и медицинскими принадлежностями с 20:00 17 апреля до 00:00 20 апреля включительно. Кроме того, было принято решение о запрете торговли на продуктовых рынках", - отметила Сытницкая.

"Ограничения аналогичного характера в пределах Хмельницкой области были приняты, но касаются они только воскресенье. На понедельник таким заведениям рекомендуется установить санитарный день и приостановить работу субъектов хозяйствования", - заявила работница ОГА.

Напомним, что в Украине зафиксировано уже 4 662 случая коронавирусной болезни. Всего за минувшие сутки в стране зафиксирован 501 новый случай заражения.

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