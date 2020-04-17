Городская власть Житомира отказалась выполнять постановление главного санитарного врача области Зиновия Парамонова. Последнее предусматривает фактически остановку всей жизни в городе с 17 по 27 апреля.

Об этом сообщает сайт Житомир.INFO.

Постановление санврача предусматривает закрытие на 10 дней въездов в город и выездов из него, полное прекращение движения общественного и частного транспорта в его пределах, закрытие всех предприятий и учреждений, а также магазинов (включая продуктовые).

При этом городские власти как-то должны обеспечивать всех жителей 270-тысячного города продуктами, товарами первой необходимости и медикаментами.

Жесткое постановление обсуждалось 17 апреля на внеочередном заседании горисполкома.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что понимает серьезность ситуации, однако предложенные Парамоновым меры не предусмотрены даже в период чрезвычайного положения.

"Сегодня очень многие люди звонили, и предприятия, и государственные учреждения по поводу письма от главного санитарного врача Житомирской области о его постановлении... Я думаю, что такого уровня постановления может принимать только правительство... Я понимаю, что можно принять решение оставаться на месте и никуда не двигаться 10 дней, но город, в котором проживает 270 000 человек, обеспечить продуктами питания при неработающих магазинах и торговых сетях - это просто невозможно", - сказал Сухомлин.

Он отметил: чтобы не вводить жесткие ограничительные меры, горожане должны придерживаться карантинных требований.

"Я думаю, что в городе у нас все будет нормально. Заболевания будут, их количество будет увеличиваться, но я не думаю, что в настоящее время ситуация такова, чтобы остановить жизнь целого города. Поэтому мы благодарим за эти рекомендации, но пока не видим необходимости их принимать и делать аналогичное решение исполкома", - резюмировал мэр.

После заседания градоначальник опубликовал пост на эту тему в Facebook.

Ранее "Страна" сообщала, что мэр Запорожья Владимир Буряк 6 апреля не остановил общественный транспорт в городе вопреки решению Кабмина. Из-за этого на Буряка завели уголовное дело.