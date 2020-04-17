Власти Днепропетровской области внесли уточнение относительно объявленного недавно губернатором ограничения на выход граждан на улицу в период пасхальных выходных.

Как объяснил председатель облсовета Святослав Олейник, озвученная ранее информация носит рекомендательный характер и является призывом власти не посещать в эти дни массовые мероприятия.

"Конечно, это не комендантский час! Это призыв всех видов властей к людям максимально на эти дни не входить в контакты и не посещать массовые мероприятия. Полиция может подойти. Моя рекомендация в этом случае - выйти с целью, которая может быть обоснована. Полицейскому надо объяснить причину и цель своего маршрута. Полиция не нацелена никуда никого запихивать Полиция нацелена на разъяснительную работу", - объяснил Олейник.

Ранее "Страна" писала о том, что во Франции 70% вызовов в полицию оказались доносами на нарушителей карантина.

Также мы сообщали, что Испания ввела штрафы для нарушителей карантина в 10,4 тысячи евро.