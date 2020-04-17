В "кризисном" бюджете не учтены выплаты молодым учителям в размере 21 тысячи гривен, которые обещал предыдущий состав правительства.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на комитет Верховной рады по вопросам образования, науки и инноваций.

Ожидалось, что почти 74 тысячи педагогов, чей стаж не превышает 10 лет, получат единовременную помощь в размере 21 020 гривен, однако из-за пересмотра бюджета на фоне эпидемии коронавируса, Кабмин срезал эту программу. Тем не менее, в правительстве пообещали вернуть эту строчку расходов после карантина.

Напомним, что с инициатором дополнительной выплаты стал Кабинет министров при премьере Алексее Гончаруке. Планировалось, что помощь должна будет выплачиваться за счет субвенции из государственной казны местным бюджетам.

Ранее мы писали, что учителям в регионах местные чиновники начали урезать зарплаты из-за "простоя" во время карантина.