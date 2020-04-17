С 17 апреля в Киевской области закрыли для посещения кладбища, кроме проведения похорон в соответствии с нормами в условиях карантина.

Об этом сообщил и. о. главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин во время брифинга в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"На заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям принято решение закрыть для посещения кладбища на территории городов, поселков и сел Киевской области, кроме проведения похорон в соответствии с нормами, установленными на время действия карантина", - сказал он.

По словам Володина, это решение будет действовать до улучшения эпидемиологической ситуации. Кроме того, и.о. главы Киевской области также призвал всех жителей региона отмечать праздники в честь Пасхи дома и не посещать храмы.

Напомним, ранее стало известно, что с 18 апреля в Киеве вводятся аналогичные меры. Так, как заявил мэр киева Виталий Кличко, на кладбища будут пускать только для проведения похорон.

Также мы писали, что в Киеве после Пасхи закроют все кладбища. Поминальные дни перенесены на лето.