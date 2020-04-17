В Самборе, несмотря на запрет массовых мероприятий, устроили крестный ход. Фото: скриншот с видео

В сети опубликовано видео крестного хода, который, несмотря на карантинные ограничения, организовали священники Храма "Рождества Пресвятой Богородицы" (УГКЦ) в Самборе Львовской области. После проведения шествия полиция открыла уголовное производство.

На видео можно рассмотреть, что участники крестного хода, игнорируя запрет массовых мероприятий, все же присоединились к к обряду выноса плащаницы из храма. Многие  прихожане участвуют в шествии без масок и почти все не соблюдают дистанцию друг от друга.  Крестный ход сопровождают парни в вышиванках и камуфляжных брюках, которые пытаются чеканить шаг как солдаты на параде. 

Ранее "Страна" писала о том, что губернатор сообщил, сколько медработников и священников заражены коронавирусом на Буковине.

Также мы сообщали, что за скопления верующих на Вербное воскресенье оштрафовали троих священников.

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