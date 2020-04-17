В Великую субботу, 18 апреля, в Иерусалиме ожидают схождения Благодатного огня. В православном мире это считается одним из чудес: огонь сходит как бы из ниоткуда, раз в год перед Пасхой, по молитве Иерусалимского патриарха.

Его схождение по преданию означает, что Пасха состоится. А вот если огонь не сойдет, то близок конец света, считают верующие.

Церемония начнется около 13:00 в Храме Гроба Господня. Обычно службу посещают официальные делегации из разных стран. По окончании богослужения они привозят огонь в свои храмы.

Сейчас из-за коронавируса Израиль закрыл границу для иностранных граждан. Главная служба пройдет без тысяч паломников. А вот священнослужители из разных церквей мира на церемонии присутствовать смогут, сообщают израильские СМИ. В сопровождении полиции они и привезут огонь к самолетам своих делегаций, а те доставят его на родину.

Верующие в Украине также ждут Благодатный огонь. Но есть вероятность, что будет он не у каждой конфессии. Все подробности - в нашем материале.

Получат ли огонь прихожане УПЦ?

Пресс-служба Украинской православной церкви - самой большой конфессии в стране, сегодня сделала заявление. Благодатный огонь УПЦ привезет в субботу около 19:00 - 20:00.

Из-за карантинных мер огонь не будут раздавать в аэропорту "Борисполь", как это было в прошлые годы. Зато все желающие смогут получить его в Свято-Воскресенском (афганском) храме, который находится неподалеку от въезда в Киево-Печерскую лавру.

Свято-Воскресенский храм. Фото: church.ua

Как УПЦ будет праздновать Пасху во время карантина читайте в материале "Страны".

Православная церковь Украины - под вопросом

У Православной церкви Украины (ПЦУ), томос для которой в свое добыл Петр Порошенко с соратниками, доставка Благодатного огня под вопросом. Судя по риторике главы ПЦУ Епифания, огонь, скорее, не привезут.

"Я склоняюсь к тому, что лучше те средства, которые используют на самолет, использовать для того, чтобы закупить соответствующие медикаменты или средства защиты для врачей. И поэтому я не уверен, что будет привезен благодатный огонь. Были определенные предложения, но мы не настаиваем на этом", - сказал сегодня Епифаний.

Глава ПЦУ добавил, что он хочет договориться с властями о том, что если привозить Благодатный огонь, то для всех церквей, или не привозить его вовсе.

Поясним расплывчатость формулировок и позицию Епифания. Дело в том, что Священный синод Иерусалимской православной церкви так и не признал ПЦУ.

Неизвестно, о каких предложениях по получению огня в этом году говорит Епифаний. Но в минувший раз ПЦУ добыла его в Израиле в качестве простых верующих, которые зашли вместе со всеми в храм Гроба Господня.

В этом году, как упоминалось выше, обычных паломников не будет. А на богослужение канонических, с точки зрения Иерусалимского патриархата, церквей, как и ранее, ПЦУ могут не разрешить присутствовать.

Именно поэтому глава Православной церкви Украины и выступил с предложением к власти: если привозить Благодатный огонь, то для всех церквей, или не привозить его вообще.

Трансляцию схождения Благодатного огня 18 апреля покажет телеканал "Интер" (начало в 13:30) и сайт "Страна".