По последним данным на утро субботы, число заболевших коронавирусом в Украине составило 5 106. Скончались 133 человек, выздоровели - 275. И пока снижения инфицирования нет - наоборот, ежедневно обновляется антирекорд.

Власти закручивают карантинные гайке в преддверии Пасхи - главного христианского праздника, который собирает десятки тысяч людей в храмах.

И уже сегодня, 18 апреля, начнутся пасхальные церковные службы. Эта суббота - Великая - канун главного праздника у православных, и многие идут уже с вечера встречать Пасху в храме.

Другие этот уикенд проводят в больших компаниях, в том числе на пикниках. Все это чревато большими скоплениями людей, что недопустимо в свете бушующей эпидемии коронавируса.

Власти уже заявили, что возле храмов будут дежурить усиленные патрули полиции. Президент Зеленский призвал граждан не идти на шашлыки, сказав, что это может стоить жизни. А на завтра государство совместно с конфессиями организовало прямые трансляции с богослужений - их можно будет посмотреть по телевизору и онлайн.

Следим за событиями в режиме онлайн.

Карта коронавируса 18 апреля

09:30 Важный вопрос на сегодня - как освящать пасхальные яства на карантине. Этот процесс начнется уже сегодня после утренней литургии. То есть после 9 часов утра.

Судя по комментариям церквей, основных способов будет три:

Церкви будут выпекать уже освященные куличи-пасхи и раздавать их по интернатам, больницам и прочим похожим заведениям. Также не исключено, что уже сегодня в храмах можно будет купить такой кулич. Этот вариант удобен тем, что вы точно знаете, какая конфессия освящала пасху.



Второй вариант - священники будут освящать куличи в магазинах или прямо на хлебозаводах. Данный факт, по всей вероятности, указан на этикетке. Правда, тут у верующих разных церквей (ПЦУ, УПЦ) могут возникнуть вопросы - кто освящал. Но для непритязательных верующих этот вариант подойдет.



Самое сложное - освятить кулич, приготовленный самостоятельно. Это можно сделать только с участием священника - то есть, или в храме, или батюшка придет к вам домой.



В УПЦ этот процесс описывают так:



"Вся Великая суббота будет посвящена тому, чтобы люди без большого скопления могли прийти в храм (они будут открыты) и освятить яства. В сельских приходах это могут быть другие варианты. Например, семья после Пасхальной службы выносит перед своим двором пасхальные корзины, и священник освящает яства", - рассказал управляющий делами церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.



По его словам, УПЦ выступила с предложением к городским властям: чтобы в тех микрорайонах, где нет храмов, люди пришли в назначенное время в какое-то определенное место, туда бы прибыл священник и также освятил пасхальные корзинки.



То есть самый простой способ для жителей города - это пойти к ближайшему храму и там по ситуации разобраться: вполне возможно, там уже отвели место для освящения куличей.

09:15 Немного шокирующих фото от днепропетровской инфекционной больницы №21. Их опубликовала местная жительница в Инстаграм.

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09:09 Президент США дал прогноз смертей от коронавируса.

"Я надеюсь, что мы не достигнем показателя в 100 тысяч (смертей - Ред.). На данный момент мы рассчитываем на 60-65 тысяч.

Изначально считалось, что количество смертей в США могло составить 2,2 млн человек, то время, как гражданская война унесла жизни 500-600 тысяч жизней.

У нас не самое большое количество смертей в мире от коронавируса. Самое большое в мире наверняка в Китае. И это только в Ухане. Они не говорят о том, что было за пределами Уханя", - заявил Дональд Трамп.

Мы вчера уже рассказывали, почему в эпидемии США резко начали обвинять китайцев.

09:00 Статистика заболевших по Украине в графике. Как видим - пока идет только рост. Причем вчера был очередной антирекорд - плюс 501 заболевший.

08:55 Из-за коронавируса Благодатный огонь достанется в этом году не всем. Прихожане какой церкви его получат - в материале "Страны".

08:51 Начались субботние церковные службы. Трансляция в Киево-Печерской Лавре идет без прихожан.

08:41 Ранее мы разбирались, как будет проходить пасхальная ночь и вечерние службы в субботу. Можно ли ходить в храмы на всенощную и святить куличи.

08:30 Президент Белоруссии раскритиковал российские тесты от коронавируса.

"Должен откровенно сказать - тесты ни к черту… Путин был в одной больнице инфекционной и после этого там заболел главный врач и в сердцах проговорился… Говорит: "Я не буду больше этими тестами пользоваться: на 60% только дают правильные показания"... Это он сказал 60%, а мне кажется, всего 30%"