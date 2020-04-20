Эта неделя начнется с убывающей Луны, а вот в четверг будет новолуние. Магнитных бурь не ожидается. Общий прогноз Звезд - нужно постараться успеть все, до чего не доходили руки.

Отдельно мы подготовили лунный календарь на апрель, в него включен и посевной график. А ниже мы предлагаем вниманию гороскоп для всех знаков Зодиака на новую неделю - с 20 по 26 апреля 2020 года включительно.

Овен (21.03 - 20.04)

Трудности, с которыми Овнам пришлось столкнуться в последнее время, вскоре отступят сами собой. Поэтому лучше направить усилия в другое русло - такое, которое приносит вам удовлетворение.

Телец (21.04 - 20.05)

На этой неделе Тельцам необходимо обновить приоритеты, иначе есть вероятность, что желаемого результата не удастся добиться. При создании планов лучше обсудить их с членами семьи, отталкиваться и от их пожеланий тоже.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам не следует давать организму большие физические нагрузки. Если у вас накопилось много работы, лучше распределить ее по дням. В это же время важно контролировать свое моральное состояние - излишне не нервничать.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам на этой неделе важно избавить от чувства вины, перестать ругаться себя за то, в чем вы вовсе не виноваты. Будьте добрее к самому себе. Не лишним будет и сделать самому себе подарок, это вас очень вдохновит.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам следует быть внимательными к своему здоровью - прислушиваться к своему организму. Если почувствуете что-то неладное, то лучше обратиться к врачу. Самое главное на этой неделе - здоровый образ жизни, витамины и много сна.

Дева (24.08 - 23.09)

Основой этой недели для Дев станет вера в свои силы. Если вы сами не будете верить в себя, так же будут считать и окружающие. Если на прошлой неделе вы за что-то взялись, но на этой обязательно доведите до конца.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов наступило время для серьезных поступков, которые могут изменить ход жизни. Бояться их не стоит, а вот все взвесить желательно. Если сомневаетесь, то посоветуйтесь с родственниками. Не уверены - не делайте.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам следует запомнить, что общаться с "токсичными" людьми не надо. Если после разговора с человеком у вас всегда ухудшается настроение, то вычеркивайте его из жизни. Следуйте принципу: лучше быть одному, чем вместе с кем попало.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам нужно немного расслабиться - перестать так жестко контролировать свои эмоции. Если хочется плакать - плачьте, смеяться - смейтесь. Не держите все это в себе. Таким образом вы оздоровите свой дух.

Козерог (22.12 - 20.01)

На этой неделе Козерогам следует простить обиды. Простите и забудьте. Это важно всегда не для тех других людей, а для самого себя. Если вы придете к этому, то настроение сразу же улучшится, захочется двигаться дальше.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям рекомендовано вернуться к основательному планированию. В своих делах начните учитывать возможные форс-мажоры. Девиз на эту неделю: лучше перебдеть. Психологический настрой будет иметь для вас большое значение.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыб на этой неделе ждут интересные новости. Как к ним относиться - решите по ходу дела. Главное, не принимайте решения "на ходу". У вас может возникнут много мыслей, лучше с ними переспать, а потом давать ответ.