Удобная мебель и тихий кондиционер - становится особенно актуальны в моменты, когда вопрос борьбы с "офисным синдромом" интересует многих фрилансеров и людей, которые на постоянной основе или временно работают дистанционно.

Наладить комфортный и безопасный трудовой процесс в домашних условиях помогает:

качественная мебель для обустройства рабочего места;

функциональная и удобная техника;

система кондиционирования и другое оснащение для нормализации микроклимата.

Задача климатического оборудования - обеспечение оптимальной температуры, влажности и чистоты воздуха. Качественные кондиционеры в магазине MOYO помогают избежать негативного воздействия высокой температуры на когнитивные способности.

Микроклимат и интеллект

Медикам удалось доказать, что все упомянутые выше показатели качества воздушной массы оказывают влияние на интеллектуальные способности. Чем хуже микроклимат в здании, тем тяжелее в нем выполнять любую работу – как физическую, так и умственную.

Как же отсутствие кондиционера и другой климатической техники сказывается на возможности написания статей, проверки текстов, заполнения документов, расчета расходов и выполнения многих других задач, требующих высоких интеллектуальных способностей?

Ухудшение памяти, потеря концентрации

Аномальная жара за окном приводит и к повышению температуры внутри жилых помещений. Соответственно, работать в доме или квартире без кондиционера становится невыносимо тяжело.

В первую очередь от жары страдает память и внимательность. Скорость запоминания даже самых простых формул или фрагментов текста снижается примерно на 10-13%.

Это интересно: Данные об ухудшении памяти ученым Гарвардской школы удалось получить в результате проведения эксперимента. Суть последнего заключалась в отслеживании интеллектуальных способностей двух групп студентов путем тестирования. Те участники исследования, которые постоянно проживали в помещениях с кондиционерами показали более высокую скорость запоминания и решения примеров, чем жители зданий без сплит-систем.



Замедление реакции

Работники, которым приходится выполнять трудовые обязанности в дискомфортных микроклиматических условиях, медленнее реагируют на какие-либо внешние раздражители. Кроме того, они испытывают трудности во время формулирования мыслей, дольше анализируют потребляемую информацию и ищут ответы на простые вопросы.

Результат отсутствия производительной сплит-системы и увлажнителя воздуха - резкое падение продуктивности.

Хроническая усталость

Ощущение утомленности даже после полноценного сна - еще одно последствие работы в помещении с плохими температурными условиями. Как правило, она является одним из главных симптомов развивающегося "офисного синдрома", который, оказывается, может возникнуть и в домашних условиях.

Чтобы предотвратить опасные последствия заболевания, характерного для фрилансеров и работников офисов, необходимо:

установить в жилище качественную систему кондиционирования с поддержкой функции охлаждения и обогрева;

использовать системы искусственной очистки воздуха и прибегать к естественному проветриванию;

снизить нагрузку на мозг.

Восстановить трудоспособность, привести в норму самочувствие и избежать ухудшения здоровья при условии работы на дому помогает комплекс мер, направленных на улучшение микроклимата в жилье. Первая и главная задача - приобретение и монтаж качественной климатической техники, которая делает комфортными условия проживания и труда.