Сегодня, в Великую субботу 18 апреля, в Иерусалиме сходит Благодатный огонь. Это действо символизирует выход из гроба святого света - воскрешение Иисуса Христа.

Верующие считают схождение Благодатного огня самым главным из чудес. Ежегодно в этот день в храм Гроба Господня – место погребения Иисуса Христа после распятия – входит процессия иерархов разных конфессий. Сначала они обходят памятные места в храме, связанные со Спасителем. Потом патриархи раздеваются до подрясников и входят в кувуклию - гробницу в скале, где их запечатывают. Свет в храме выключается.

В это время и иерархи, и верующие молятся. Они исповедуются о Благодатном огне. Вскоре он сходит, в полумраке появляется много огней, их становится все больше и больше - и Пасха наступает. Православные христиане уверены: если однажды огонь не сойдет, это ознаменует конец света.

В Сети проводятся целые расследования: атеисты называют схождение Благодатного огня "пиротехническим шоу". Однако подтверждений их разоблачений нет. Суть аргументации скептиков сводится к тому, что огонь не может браться из ниоткуда.

Обычно за схождением Благодатного огня в Иерусалиме наблюдают около восьми тысяч человек. Считается, что таким верующим отпускаются все грехи. Люди мечтают взять частичку огня с собой, передать близким. Но в этом году действо пройдет без паломников.

Ездят за Благодатным огнем и представители поместных церквей, в том числе украинских. В этом году из-за коронавируса Израиль закрыл границы для иностранцев. Однако официальным делегациям в порядке исключения все же передадут Благодатный огонь. Предварительно планируется, что в этом году он также прибудет в Украину - Украинская православная церковь его привезет, Православная церковь Украины - под вопросом.

"Страна" публикует прямую трансляцию схождения Благодатного огня из храма Гроба Господня.

Завтра, 19 марта 2020 года, отмечается Пасха - Светлое Христово Воскресенье. Украинские власти и главы конфессий убедительно просят прихожан быть дома и следить за пасхальными службами по телевидению (читайте здесь где смотреть Пасху 2020 онлайн).

Дополнительно мы рассказываем, что можно и что нельзя делать на Пасху, публикуем поздравления и картинки с наступающим праздником - все это в материале Пасха 2020.