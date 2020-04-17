В четверг, 16 апреля, на блокпостах под Киевом, где проверяют авто, въезжающие в столицу, выявили 40 человек с повышенной температурой, шестерых из них осмотрели медики "скорой помощи". Всех их развернули и не пустили в город.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 17 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

"За вчерашний день на въездах, где стоят посты зафиксировали 40 человек, у которых выявили повышенную температуру, шестерых из них осмотрели медики "скорой помощи". Никто из этих людей в город не въехал. Им были предоставлены рекомендации вернуться домой и самоизолироваться на некоторое время и также обратиться к врачам", - сказал Виталий Кличко.

Также мэр столицы уточнил, что при выявлении у пассажира или водителя авто температуры выше 37,5 градусов их отправляют на самоизоляцию, а если температура 38 - им вызывают "скорую". Медики могут сделать экспресс-тест на коронавирус.

Кличко о блокпостах - с 03:25

Напомним, Кличко рассказал, что блокпосты на въездах в Киев будут функционировать до 22:00 19 апреля.

Также мы писали, что из-за блокпостов въезды в Киев с утра 17 апреля заблокированы.