Жители Житомирской области сообщают про массовые лесные пожары и спаленный в лесах мусор, публикуя фото и видео возгораний, которые могли стать причиной появления гари над соседней Киевской областью и столицей.

По крайней мере, об этом заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

По данным ГосЧС, территории области в экосистемах уже зарегистрированы десятки пожаров. На кадрах можно увидеть масштабы пожара и с какой силой горит лес в Житомирской области. В микрорайоне Малеванки спасатели тушат пожар в лесном массиве недалеко от жилого сектора.

Причиной пожара в ГосЧС Украины называют воспламенения сухостоя и сильный ветер, который распространил огонь.

Фотографии и видео с Житомирщины также публикуют очевидцы в соцсетях. Это фото Виталия Юшкевича. На снимке сгоревший велосипед и какие-то строения.

А это пожар в Овручском районе Житомирской области.

Напомним,в Укргидрометцентре сообщили, что гарь, которая ощущалась сегодня в Киеве, не связана с лесными пожарами в Чернобыле из-за северо-западного направления ветра и перемещением продуктов горения из Житомирской области.

Как сообщала "Страна", 16 апреля после обеда Киев накрыла мощная пыльная буря, жители столицы начали массово жаловаться на смог и запах дыма и гари, который ощущается даже при закрытых окнах.