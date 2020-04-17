В Киеве, который вчера стал городом с самым грязным воздухом в мире, воздух должен очиститься к утру субботы, 18 апреля.

Об этом свидетельствуют данные сервиса контроля качества воздуха IQAir.

Так, согласно прогнозу, к 06:00 субботы индекс качества воздуха снизится до нормальных значений. По состоянию на 11:00 17 апреля индекс загрязнения в Киеве остается на высоком уровне и составляет 256.

Напомним, по состоянию на 9:00 17 апреля Киев занял первое место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом из-за задымления, вызванного пожарами в Чернобыльской зоне, с индексом загрязнения 380.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, есть ли радиация в воздухе Киева.

Также "Страна" узнала, почему не могут погасить пожары, из-за которых задыхается Киев.