Американская корпорация Apple сделала публичным доступ к анонимным данным об использовании приложения AppleMaps, чтобы отслеживать перемещение людей в условиях пандемии коронавируса.

Об этом со ссылкой на компанию Apple сообщает Texty.org

По данным статистики компании видно, как в разных странах люди соблюдают карантин. Если верить такой информации по нашей стране, украинцы не очень ограничивают себя в пеших прогулках и поездках на личном транспорте.

По состоянию на 13 апреля, согласно данным Apple, в стране стали ходить пешком лишь на 49% меньше, в сравнении с началом года. Ездить на машине стали реже на 35%.

В Италии эти же показатели за такой же период упали на 88% и 85% соответственно, в Испании – на 90% и 82%, а в Британии – на 73% и 70%.

Ниже Украина выделена на общем графике по разным странам.

И хотя снижение пешей ходьбы в Украине довольно заметное — в то же время оно одно из самых незначительных в мире. В большинстве стран (кроме Северной Европы и Германии) люди ограничили передвижения сильнее.

Еще хуже складывается ситуация с автомобилями: количество поездок упала в нашей стране менее чем на 40%. Ситуация такая же, как в Гонконге и Корее.

В Apple отмечают, что данные основаны на использовании Apple Maps на устройствах бренда. Все данные анонимные и не привязаны к Apple ID, кроме того, компания акцентирует, что не собирает историю передвижения пользователей. Отчет обновляется ежедневно.

Напомним, ранее мы писали, что компания Apple открыла свободный доступ к навигационным данным, регистрируемым Apple Maps, что бы таким образом отслеживать перемещения людей на карантине из-за коронавируса.