По состоянию на утро 17 апреля число заразившихся коронавирусом в Киеве увеличилось до 705 человек, за сутки Covid-19 выявили у 61 жителя столицы.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 17 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

За сутки, по данным Кличко, заболели 7 медиков. Также коронавирус обнаружили у 31 женщины возрастом от 20 до 97 лет, 28 мужчин от 19 до 71 года, двоих мальчиков по 12 лет. В Киево-Печерской Лавре зарегистрировали еще 7 случаев Covid-19. Госпитализировали 16 пациентов, остальные лечатся дома на самоизоляции.

Всего из 705 случаев коронавируса 12 оказались летальными. 30 киевлянин излечился от Covid-19.

Напомним, всего по состоянию на утро 17 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 4 662 человек.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Киеве и Украине 17 апреля в связи с пандемией коронавируса.