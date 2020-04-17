Блокпосты на въездах в Киев, на которых проезжающим измеряют температуру, будут работать до вечера воскресенья, 19 апреля.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 17 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Со вчера мы усилили контроль на въездах в столицу. Водителям и пассажирам транспорта измеряют температуру. Авто, которые едут в город, в которых больше трех людей, проверяют медики и правоохранители. Такие ограничительные меры будут действовать до 22:00 воскресенья, 19 апреля", - сообщил Виталий Кличко.

Отметим, ранее сообщалось, что блокпосты на въездах в Киев снимут 20 апреля.

Кличко о блокпостах - с 02:40

Напомним, "Страна" подробно писала о том, чем обернулся первый день "температурной блокады" Киева.

Также мы писали, что Киев утром 17 апреля сковали пробки на въезде. Свободной осталась только трасса со стороны Борисполя.