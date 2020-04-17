Сегодня Киев стал городом с самым грязным воздухом в мире, однако задымление не связано с загрязнением радиацией и лесными пожарами в Чернобыле из-за северо-западного направления ветра, а значит те продукты горения, которые имелись в зоне отчуждения - не могли попасть в Киев. А вчерашние проблемы связаны с пыльной бурей и перемещением продуктов горения (ощущаемые также и сегодня утром) из Житомирской области.

Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, пишет пресс-служба ГосЧС Украины.

"Вчерашнее задымление никоим образом не связано с пожарами в Чернобыле. Да, мы все наблюдали усиление скорости ветра, но его направление было северо-западным. Поэтому продукты горения с зоны отчуждения не могли попасть в Киев.

Причиной ухудшения видимости в столице стали пыльная буря и перемещения воздушных масс и продуктов горения из Житомирской области.

Сейчас стоит избегать проветривания помещений. И уважать работу пожарных, у которых, кстати, сегодня профессиональный праздник. Поэтому оставайтесь дома и не посещайте парки и леса", - отметил Николай Кульбида.

Ранее "Страна" писала про пыльную бурю в столице, которую киевляне сравнили с началом судного дня.

Также синоптик рассказала киевлянам, откуда взялась пыльная буря, и призвала не открывать окна.