19 человек подхватили коронавирус в Киевской духовной академии и семинарии УПЦ. Среди заболевших - три преподавателя и 16 студентов. Об этом сообщается на странице академии в Facebook.

"16 апреля около 21:00 Академия получила телефонное сообщение из Киевского городского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, что по результатам тестов 19 человек (3 преподавателя и 16 студентов) получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что письменного подтверждения этой информации ожидают в пятницу, 17 апреля. Все 19 человек на данный момент находятся на самоизоляции в общежитии Академии под наблюдением медиков.

Напомним, по состоянию на утро 17 апреля в Украине выявлено 4662 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. 125 заболевших скончались, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 501 новый случай.

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