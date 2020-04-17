Картина поражений легких у больных с тяжелой формой Covid-19 похожа на проявление высотной болезни, поэтому лечение должно корректировать не дыхательную, а кислородную недостаточность.

К такому выводу пришел врач отделения интенсивной терапии в Нью-Йорке Кэмерон Кайл-Сиддел, которого цитирует издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".

Так, у большинства больных коронавирусной инфекцией в крови падает уровень гемоглобина - белка, переносящего кислород и обеспечивающего газообмен в легких. Одновременно в крови повышается уровень гема - небелковой части гемоглобина, состоящей из комплекса порфирина с железом, белка ферритина, связывающего свободные ионы железа, и биохимических маркеров воспаления. По словам ученых, это означает, что в организме активно идет разрушение гемоглобина, вызывающее воспалительный процесс.

Компьютерная модель, созданная китайскими учеными, показывает, что гемоглобин могут атаковать не сами вирусные частицы, а вирусные белки. Некоторые из них связывают порфирин, а другие вытесняют из гема железо, взаимодействуя с белковыми бета-цепями гемоглобина. Клетки легких реагируют на изменение газообмена усилением воспаления, и возникает эффект "матового стекла", который заметен на компьютерных томограммах легких больных, говорится в публикации.

Если эта гипотеза подтвердится, станет понятен терапевтический эффект для больных от противомалярийных препаратов. Уже доказано, что хлорохин, который убивает возбудителей малярии, живущих в эритроцитах, может предотвращать атаку коронавирусных белков на гем. А противовирусный препарат фавипиравир способен не только предотвратить проникновение вируса в клетку, но и ингибировать связывание вирусных белков с порфирином.

Как сообщала "Страна", в украинский протокол лечения больных с коронавирусом добавили новые препараты. В частности, в протокол вписан японский "Фавипиравир".