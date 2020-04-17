Украинцы, которые еще не заключили договор с семейными врачами и обнаружили у себя симптомы коронавируса, должны сразу же звонить в "скорую", которая предпримет необходимые действия в зависимости от состояния пациента.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 17 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"Если у вас появились симптомы коронавирусной болезни: повышение температуры, сухой кашель, затруднение дыхания, - и у вас не заключен договор с семейным врачом, мы советуем сразу звонить в экстренную скорую помощь на "103" и рассказать о своей симптоматике", - сказал Максим Степанов.

По его словам, в зависимости от состояния пациента, к нему будет отправлена бригада экстренной скорой помощи или мобильная бригада, которая сделает ПЦР-тест для подтверждения Covid-19.

"Также у нас внесены изменения касаемо алгоритма заключения договора с семейными врачами - он существенно упрощен. Поэтому советуем заключать соответствующие договоры, все это можно сделать онлайн", - сказал Степанов.

Степанов о договорах с семейными врачами - с 07:45

Напомним, по состоянию на утро 17 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 4 662 человек.

Также мы страна ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине 17 апреля в связи с коронавирусом: въезды в Киев с утра заблокированы, в стране новый рекорд по заболевшим.