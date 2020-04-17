Причину того, что ГСЧС так долго не может потушить лесные пожары в Чернобыльской зоне видят в развале этой службы. Такое мнение высказал один из специалистов Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Телеграм-канал "Политика Страны" приводит его комментарий.

"Прежде всего, не нужно было разваливать в последние 5 лет службу по чрезвычайным ситуациям. При Яценюке пафосно арестовывали главу Госслужбы и его зама прямо на Кабмине (кстати, потом обоих отпустили, а дела развалились). Яценюк с коррупцией так боролся - рейтинг зарабатывал. Потом кстати из-за коррупции самого Яценюка и выгнали. атем он слил ГосЧС в МВД к Авакову. Потом Госслужбу не финансировали как надо. У Олега Ляшко пожарные машины из Прилук покупали в три дорога. А они не годились никуда.

В результате всех этих "реформ" - и структура развалена, и техники нет. Поэтому пожары просто тупо нечем тушить.

Плюс работа в Чернобыльской зоне по предупреждению пожаров не велась.

Плюс друг Яценюка Иванчук р@спиздил Госкомитет лесного хозяйства. Противопожарную работу в лесах не финансировали.

Что теперь делать? Ничего. Ждать пока ветер поменяется и с Киева гарь сдует", - цитирует канал собеседника.

Напомним, накануне в зоне отчуждения ветер раздул новые очаги пожара.

Также мы сообщали, что лесной пожар в Чернобыльской зоне добрался до села Новоселки и уничтожил 8 домов.