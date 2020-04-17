По состоянию на утро пятницы, 17 апреля, число заразившихся коронавиусом в России возросло до 32 007 человек. За минувшие сутки Covid-19 выявили у 4 069 пациентов.

Об этом в Telegram-канале сообщает РИА Новости.

Сообщается, что за прошедшие 24 часа в России от коронавируса скончался 41 человек, выздоровели 286 пациентов с Covid-19. Общее число летальных случаев увеличилось до 273, всего от инфекции излечились 2 590 жителей России.

Напомним, по состоянию на утро 17 апреля в мире коронавирусом заразились уже 2 159 267 человек, лидируют США, Италия и Испания.

Также мы писали, что по состоянию на утро 17 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 4 662 человек.