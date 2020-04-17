В Киеве 17 апреля снова вырос индекс загрязнения воздуха. С утренних показателей в 150-200 на 11.00 он поднялся свыше 300 пунктов.

"Страна" ведет онлайн-хронику этого ЧП после того, как гарь от пожаров в Житомирской области из-за шквального западного ветра достигла Киева.

Данные сервиса Air Visual, которые показывают качество воздуха в реальном времени, сообщают о значительном ухудшении качества воздуха за последние несколько часов.

Судя по шкале, ухудшение качества воздуха в Киеве пошло одновременно с тем, как начался утренний автомобильный трафик и на въезде в город возникли пробки.

Ранее "Страна" писала о том, как пережить гарь в Киеве. Необходимо ограничить пребывание на открытом воздухе; держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открывании окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять. Включить системы кондиционирования и очистки воздуха. Доктор Комаровский советует киевлянам избегать нагрузок и много пить.