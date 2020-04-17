В Украине тестирование на наличие коронавируса методом полимеразной цепной реакции (ПРЦ-тест) является бесплатным при наличии симптомов Covid-19 в виде сухого кашля, затрудненного дыхания и высокой температуры.

Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов на брифинге 17 апреля.

"Есть четкий алгоритм, когда делается тест на коронавирус. При появлении соответствующих симптомов (сухой кашель, повышение температуры, затруднение дыхания) система здравоохранения сделает вам тест бесплатно", - отметил Максим Степанов.

Министр уточнил, что любое злоупотребление по этому поводу будет наказываться. "Если с вами случится подобная ситуация, прошу обращаться на горячую линию министерства здравоохранения - мы разберемся в каждом конкретном случае", - сказал глава министерства.

Напомним, больница "Феофания" пока не собирается лечить больных с коронавирусом, но уже закупила тесты.

Ранее украинские ученые заявляли, что Украина может производить до 50 тысяч ПЦР-тестов в неделю, но не хватает финансирования.