В Киеве на Караваевых дачах из-за аварии на водопроводе провалился асфальт, движение остановлено
Утром в пятницу, 17 апреля, в районе Караваевых дач в Киеве из-за прорывов сетей "Киевводоканала" и провалов заблокировано движение транспорта.
Об этом в Facebook сообщил пользователь Андрей Фоменко.
Так, сообщается, что движение невозможно по улице Вадима Гетьмана в направлении Шулявки. Речь об участке дороги от перекрестка с ул. Нижнеключевой до моста Караваевы дачи.
Напомним, утром в пятницу, 17 апреля, Киев сковали пробки на въезде. Свободной осталась только трасса со стороны Борисполя.
Причиной затрудненного движения стали блокпосты, которые с 16 апреля заработали на въездах в столицу. Их установили, чтобы поверять температуру проезжающим. "Страна" подробно писала о том, чем обернулся первый день "температурной блокады" Киева.
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