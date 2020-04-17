Утром в пятницу, 17 апреля, в районе Караваевых дач в Киеве из-за прорывов сетей "Киевводоканала" и провалов заблокировано движение транспорта.

Об этом в Facebook сообщил пользователь Андрей Фоменко.

Так, сообщается, что движение невозможно по улице Вадима Гетьмана в направлении Шулявки. Речь об участке дороги от перекрестка с ул. Нижнеключевой до моста Караваевы дачи.

Напомним, утром в пятницу, 17 апреля, Киев сковали пробки на въезде. Свободной осталась только трасса со стороны Борисполя.

Причиной затрудненного движения стали блокпосты, которые с 16 апреля заработали на въездах в столицу. Их установили, чтобы поверять температуру проезжающим. "Страна" подробно писала о том, чем обернулся первый день "температурной блокады" Киева.