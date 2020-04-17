США расширят помощь Украине в противодействии эпидемии Covid-19 до $9,1 млн. Эти деньги пойдут на лечение больных, а также на обеспечение водой и санитарной защитой жителей Донбасса.

Об этом сообщает посольство Украины в США в соцсети Facebook.

"Средства будут выделены Украине через Агентство США по международному развитию (USAID)", - сообщает пресс-служба посольства.

Помощь будет направлена на подготовку лабораторных систем, обнаружение заболеваний, предоставление технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения Covid-19.

"Кроме того, помощь будет способствовать поддержке мероприятий по профилактике и лечению больных Covid-19, мероприятий по обеспечению водоснабжения, санитарии и гигиены для наиболее уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей", - уточняют в посольстве.

Посольство благодарит американских партнеров за поддержку и слаженные усилия.

Как сообщала "Страна", в мире коронавирусом заразились уже 2 159 267 человек. Лидируют США, Италия и Испания. На утро 17 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 4 662 человек.

В НБУ сообщают, что сидящих на карантине украинцев пытаются обмануть мошенники, прикрываясь государственной помощью.

Ранее правительство Украины решило выделить 10 млн гривен на гуманитарную помощь Албании.