Среди 501 украинца, у которых в течение минувших суток обнаружили коронавирус, 91 медик. Так, общее число заразившихся Covid-19 медицинских работников в Украине достигло 879 человек.

Об этом в ходе брифинга 17 апреля сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"За последние сутки ПЦР-тестами подтверждено инфицирование коронавирусом 501 человека, из них 31 ребенок и 91 медицинский работник. Это новый антирекорд по заболевшим за сутки", - сказал Степанов.

По его словам, в течение последних 24 часов госпитализировали 156 человек, из них 11 детей и 12 медицинских работников. Выздоровели за сутки 60 человек, из которых 3 детей и 19 медработников. Всего 16 апреля провели 4 730 тестов на коронавирус.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире 17 апреля в связи с коронавирусом.