Сегодня отмечается величайший православный праздник - Пасха. В 2020 году Светлое Христово Воскресенье проходит по-особому. Но звон колоколов и звуки тропаря всегда в этот день будут в сердцах верующих!
На Пасху лучше остаться дома. Можно зажечь свечи и окропить квартиру святой водой. Разделите с самыми близкими вкусную трапезу, будьте в хорошем настроении и дарите его окружающим. В Светлое Христово воскресенье важно прощать обиды. А если вы чувствуете вину перед другими, сегодня самое время попросить прощения.
В этот день нельзя ругаться и работать, быть жадными, не надо ходить и на кладбище. В отдельном материале мы собрали полный список - что можно и нельзя делать на Пасху.
А ниже мы подготовили прикольные картинки, красивые открытки, поздравления в стихах и прозе. Они и на русском, и на украинском языках. Выберите открытку, которая вам больше всего понравится, и отправьте поздравление. Оно обязательно поднимет настроение вашим близким и передаст частичку вашего душевного тепла.
Поздравления с Пасхой 2020
От всей души поздравляю со Светлым Христовым Воскресением! Желаю, чтобы ни коронавирус, ни другие болезни не пристали, не пошатнули здоровье. Целую и обнимаю. Христос Воскресе!
Христос Воскресе! Мира, здоровья, терпения, благополучия и всегда хорошего настроения!
Воскрешение Христово - победа жизнью над смертью. Господь сделал это ради нас. Теперь мы ради себя и всех вокруг должны внести свою лепту - остаться дома. Христос воскресе! Здоровья, здоровья и еще раз здоровья!
Хочу пожелать на Пасху гармонии с самим собой. Чтобы успех и удача были спутниками по жизни. А рядом с ними всегда шло здоровье!
Поздравляю со Светлым Христовым Воскресением! Желаю, чтобы в этот великий день отступили все плохие мысли. Мы обязательно прорвемся и все наладится!
Хочу, чтобы Пасха пришла в наш дом и нашу страну! Чтобы вокруг было много счастья и наша жизнь стала лучше. Верю, что так и будет. Христос Воскресе! С праздником!
В день Пасхи терпения
И к ближним добра,
Всегда вдохновения,
Счастья, тепла.
Со Светлой Пасхой благодатной!
Пускай в семье все будет ладно.
Чудесного вам настроенья
И вкусных блюд на разговение.
Вашу семью с Праздником Светлым,
Пусть сбываются мечты заветные.
Христос Воскрес — сегодня взываем,
На счастье, здоровье сил набираем.
С Пасхой я вас поздравляю,
Изобилия желаю,
Много радости, любви,
И душевной чистоты.
Хай мир у серці Вашому панує.
Хай ангел Божий щастя Вам дарує.
Ісус Христос – здоров'я шле з небес.
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
З Великоднем вас вітаю,
Теплих посмішок бажаю,
В домі – ніжності і ласки
І життя, як в добрій казці!
Хай здійсняться ваші мрії,
Світлі помисли, надії,
Доля щастям розквітає,
Радість шлях вам осяває!
Я вірю в Боже Воскресіння
І в те, що не самотні ми...
Я зичу в кожній справі лиш сумління,
Любові, щастя й доброти!!!
Дзвонять дзвони Великодні!
Божа Пасха вже сьогодні.
Лине пісня із небес.
Радість всім
Христос Воскрес!