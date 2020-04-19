Сегодня отмечается величайший православный праздник - Пасха. В 2020 году Светлое Христово Воскресенье проходит по-особому. Но звон колоколов и звуки тропаря всегда в этот день будут в сердцах верующих!

На Пасху лучше остаться дома. Можно зажечь свечи и окропить квартиру святой водой. Разделите с самыми близкими вкусную трапезу, будьте в хорошем настроении и дарите его окружающим. В Светлое Христово воскресенье важно прощать обиды. А если вы чувствуете вину перед другими, сегодня самое время попросить прощения.

В этот день нельзя ругаться и работать, быть жадными, не надо ходить и на кладбище. В отдельном материале мы собрали полный список - что можно и нельзя делать на Пасху.

А ниже мы подготовили прикольные картинки, красивые открытки, поздравления в стихах и прозе. Они и на русском, и на украинском языках. Выберите открытку, которая вам больше всего понравится, и отправьте поздравление. Оно обязательно поднимет настроение вашим близким и передаст частичку вашего душевного тепла.

Поздравления с Пасхой 2020

От всей души поздравляю со Светлым Христовым Воскресением! Желаю, чтобы ни коронавирус, ни другие болезни не пристали, не пошатнули здоровье. Целую и обнимаю. Христос Воскресе!

Христос Воскресе! Мира, здоровья, терпения, благополучия и всегда хорошего настроения!

Воскрешение Христово - победа жизнью над смертью. Господь сделал это ради нас. Теперь мы ради себя и всех вокруг должны внести свою лепту - остаться дома. Христос воскресе! Здоровья, здоровья и еще раз здоровья!

Хочу пожелать на Пасху гармонии с самим собой. Чтобы успех и удача были спутниками по жизни. А рядом с ними всегда шло здоровье!

Поздравляю со Светлым Христовым Воскресением! Желаю, чтобы в этот великий день отступили все плохие мысли. Мы обязательно прорвемся и все наладится!

Хочу, чтобы Пасха пришла в наш дом и нашу страну! Чтобы вокруг было много счастья и наша жизнь стала лучше. Верю, что так и будет. Христос Воскресе! С праздником!

В день Пасхи терпения

И к ближним добра,

Всегда вдохновения,

Счастья, тепла.

Со Светлой Пасхой благодатной!

Пускай в семье все будет ладно.

Чудесного вам настроенья

И вкусных блюд на разговение.

Вашу семью с Праздником Светлым,

Пусть сбываются мечты заветные.

Христос Воскрес — сегодня взываем,

На счастье, здоровье сил набираем.

С Пасхой я вас поздравляю,

Изобилия желаю,

Много радости, любви,

И душевной чистоты.

Хай мир у серці Вашому панує.

Хай ангел Божий щастя Вам дарує.

Ісус Христос – здоров'я шле з небес.

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

З Великоднем вас вітаю,

Теплих посмішок бажаю,

В домі – ніжності і ласки

І життя, як в добрій казці!

Хай здійсняться ваші мрії,

Світлі помисли, надії,

Доля щастям розквітає,

Радість шлях вам осяває!

Я вірю в Боже Воскресіння

І в те, що не самотні ми...

Я зичу в кожній справі лиш сумління,

Любові, щастя й доброти!!!

Дзвонять дзвони Великодні!

Божа Пасха вже сьогодні.

Лине пісня із небес.

Радість всім

Христос Воскрес!