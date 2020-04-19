Пасха 2020. Фото с сайта elle.ru
Пасха 2020. Фото с сайта elle.ru

Сегодня отмечается величайший православный праздник - Пасха. В 2020 году Светлое Христово Воскресенье проходит по-особому. Но звон колоколов и звуки тропаря всегда в этот день будут в сердцах верующих!

На Пасху лучше остаться дома. Можно зажечь свечи и окропить квартиру святой водой. Разделите с самыми близкими вкусную трапезу, будьте в хорошем настроении и дарите его окружающим. В Светлое Христово воскресенье важно прощать обиды. А если вы чувствуете вину перед другими, сегодня самое время попросить прощения.

В этот день нельзя ругаться и работать, быть жадными, не надо ходить и на кладбище. В отдельном материале мы собрали полный список - что можно и нельзя делать на Пасху

А ниже мы подготовили прикольные картинки, красивые открытки, поздравления в стихах и прозе. Они и на русском, и на украинском языках. Выберите открытку, которая вам больше всего понравится, и отправьте поздравление. Оно обязательно поднимет настроение вашим близким и передаст частичку вашего душевного тепла. 

Поздравления с Пасхой 2020

с Пасхой 

От всей души поздравляю со Светлым Христовым Воскресением! Желаю, чтобы ни коронавирус, ни другие болезни не пристали, не пошатнули здоровье. Целую и обнимаю. Христос Воскресе! 

с Пасхой стихи 

Христос Воскресе! Мира, здоровья, терпения, благополучия и всегда хорошего настроения!

поздравление с Пасхой в стихах 

Воскрешение Христово - победа жизнью над смертью. Господь сделал это ради нас. Теперь мы ради себя и всех вокруг должны внести свою лепту - остаться дома. Христос воскресе! Здоровья, здоровья и еще раз здоровья!

Христос Воскресе открытка

Хочу пожелать на Пасху гармонии с самим собой. Чтобы успех и удача были спутниками по жизни. А рядом с ними всегда шло здоровье!

Христос Воскресе картинка

Поздравляю со Светлым Христовым Воскресением! Желаю, чтобы в этот великий день отступили все плохие мысли. Мы обязательно прорвемся и все наладится!

с праздником Пасхи

Хочу, чтобы Пасха пришла в наш дом и нашу страну! Чтобы вокруг было много счастья и наша жизнь стала лучше. Верю, что так и будет. Христос Воскресе! С праздником!

поздравления с Пасхой

В день Пасхи терпения
И к ближним добра,
Всегда вдохновения,
Счастья, тепла.

с христовым воскресением

Со Светлой Пасхой благодатной!
Пускай в семье все будет ладно.
Чудесного вам настроенья
И вкусных блюд на разговение.

Пасха 2020 картинки

Вашу семью с Праздником Светлым,
Пусть сбываются мечты заветные.
Христос Воскрес — сегодня взываем,
На счастье, здоровье сил набираем.

Пасха 2020 гифки

С Пасхой я вас поздравляю,
Изобилия желаю,
Много радости, любви,
И душевной чистоты.

Пасха 2020 анимация

Хай мир у серці Вашому панує.
Хай ангел Божий щастя Вам дарує.
Ісус Христос – здоров'я шле з небес.
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес! 

з Великоднем

З Великоднем вас вітаю,
Теплих посмішок бажаю,
В домі – ніжності і ласки
І життя, як в добрій казці!
Хай здійсняться ваші мрії,
Світлі помисли, надії,
Доля щастям розквітає,
Радість шлях вам осяває!

з великоднем 2020

Я вірю в Боже Воскресіння
І в те, що не самотні ми...
Я зичу в кожній справі лиш сумління,
Любові, щастя й доброти!!!

з великоднем вірш

Дзвонять дзвони Великодні!
Божа Пасха вже сьогодні.
Лине пісня із небес.
Радість всім
Христос Воскрес!

великодня листівка

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