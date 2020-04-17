В деле о сбитом в Иране самолете Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Украина будет действовать совместно и скоординировано с другими странами, чьи граждане погибли в катастрофе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

"Наша позиция не изменилась. Мы работаем на результат в тесном сотрудничестве с коллегами из Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы. Это министры иностранных дел Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании - всех стран, чьи граждане погибли 8 января", - сообщил Кулеба.

По словам Кулебы, 16 апреля министры 5 стран снова разговаривали на телефонной конференции, чтобы скоординировать дальнейшие шаги. Он отметил, что цель остается неизменной - установление справедливости, выплата компенсаций семьям, полное, независимое и прозрачное расследование и ответственность за сбивание самолета согласно нормам международного права.

Кулеба заверил, что никому "даже в голову не может прийти как-то предать этих людей или действовать без координации с другими партнерами". По словам министра, координировать работу МИД по этому делу будет его новый заместитель Евгений Енин.

Он также добавил, что пандемия Covid-19 в настоящее время затрудняет работу по расследованию катастрофы, но "существенно на переговоры именно по этому вопросу она не влияет". По словам Кулебы, "где-то просто придется придумать более креативные способы решения логистических задач".

Как сообщала "Страна", из-за коронавируса в Иране Украина отложила консультации с Тегераном по поводу сбитого Boeing.