В селе Новоселки Житомирской области в результате возгорания сухой травы и лесной подстилки огонь повредил и уничтожил 8 сооружений. Также спасатели продолжают работать в Зоне отчуждения и в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Возгорание в районе села Новоселки Радомышльского района произошло в четверг, 16 апреля, около 17:00. Горели сухая трава и лесная подстилка, после этого пламя перекинулось на здания.

"В результате пожара огнем уничтожены и повреждены 8 строений, из них 3 жилых и 5 нежилых отселенных домов. В 19:00 пожар домов ликвидирован и в 23:25 пожар сухой травы и травяного настила локализован (огнем пройдено 80 га травяного настила и 2 га лесного массива)", - сообщают в ГСЧС.

По состоянию на утро 17 апреля в Житомирской области спасатели продолжают тушить очаги тления. К тушению привлечены 116 человек и 23 единицы техники.

По состоянию на 07:00 17 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ГСЧС принимают участие в тушении пожаров на территории Корогодского, Котовского, Дитяткивского и Денисовецкого лесничеств. Там наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках, пройденных огнем.

На месте работают тысяча человек личного состава ГСЧС и 106 единиц техники (в том числе 3 вертолета и 2 самолета, которыми 16 апреля осуществлено 114 сбросов - 240 тонн воды). По данным спасателей, радиационная обстановка стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений.

Напомним, гарь от пожаров, в том числе в Чернобыльской зоне, 16 апреля ветром принесло в Киев. "Страна" следит за тем, что происходит с воздухом в Киеве.