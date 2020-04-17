Шквальные ветры и пылевые бури принесли в Киев гарь от пожаров, в том числе - из Чернобыльской зоны. В результате в столице уже второй день подряд тяжело дышать. Доктор Евгений Комаровский рекомендует в такой ситуации больше пить, увлажнять воздух в квартире и избегать физических нагрузок.

Советы опубликованы на его сайте.

Так, когда на улице дым и трудно дышать, доктор Евгений Комаровский дает такие рекомендации:

Всячески сокращайте время пребывания вне помещения. Если дела-нужда-работа все-таки выгнали вас из дома, избегайте физических нагрузок, дышите носом, постарайтесь не совершать глубоких вдохов. По возможности закрывайте волосы головным убором. Отложите утренние пробежки до лучших времен - скоро пронесет, в смысле унесет. Войдя в дом, сразу переоденьтесь и примите душ. В помещении всё закрыть. Всё - двери-окна-форточки-балкон. Всё! Кондиционер включить. Если имеется бытовой очиститель воздуха - конечно же включить. Если его нет, но есть деньги - купить и включить. Если в вашем регионе дым за окном появляется регулярно - включить в план обязательных покупок очиститель воздуха. Поддерживать в доме нормальную относительную влажность воздуха 40-70 %. Помните: в сухом воздухе вы постоянно вдыхаете пылевые частицы, а в воздухе нормальной влажности они оседают на пол. Как поддерживать влажность? Включить увлажнитель, помыть пол, открыть закрытый аквариум, походить по дому с пульверизатором, развесить влажные полотенца и т.д. Способность дыхательных путей останавливать и удалять находящиеся во вдыхаемом воздухе нежелательные вещества определяется состоянием слизистых оболочек, которые ни в коем случае не должны пересыхать!!! Много пить (через "не хочу"). Регулярно закапывать нос солевыми растворами. Проще всего развести 1 чайную ложку соли в 1 литре кипяченой воды и полученным раствором регулярно увлажнять доступные слизистые оболочки: капать в нос, протирать глаза, полоскать рот. Избегайте любых действий, способных дополнительно испортить воздух, - не надо жарить рыбу, зажигать ароматические свечи и камины. По этой же причине по возможности предпочтите электрическую печь газовой. Отложите на потом уборку с использованием пылесоса. Мужика с сигаретой - гнать из дома поганой метлой. Если у вас (вашего ребенка) имеются хронические болезни легких (бронхиальная астма например), обсудите с врачом необходимость дополнительного приема лекарств (коррекцию доз). Не пытайтесь самостоятельно бороться с последствиями вдыхания дыма (кашель, чиханье, конъюнктивит) посредством таблеток. Особо опасны любые "лекарства от кашля". Много кашляете - много пейте, и бегом к доктору. Маска, способная реально защитить, стоит огромных денег и купить ее очень сложно. Большинство бумажных и тканевых масок, а также строительные респираторы могут остановить лишь крупные пылевые частицы, но обезвредить дым они не в состоянии. Их применение - это психотерапия: дескать, "я себя спасаю". Тем не менее марлевая маска, смоченная водой, является реальным способом увлажнения слизистых оболочек, и ее применение вне помещения вполне целесообразно.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит с воздухом в Киеве.