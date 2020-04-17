Со вчерашнего вечера в Киеве нечем дышать. Гарь от пожаров в Житомирской области из-за шквального западного ветра достигла Киева. "Страна" ведет онлайн-хронику этого ЧП.
Город заволок дымный туман, который к вечеру и утру 17 апреля вывел Киев в антирейтинг столиц с наиболее грязным воздухом.
Власти Киева уже вчера призвали не выходить из дома и дали массу других советов, как вести себя при "воздушной тревоге". Разберемся, что делать киевлянам, когда на улице нечем дышать.
Советы от властей
Первые рекомендации вчера вечером издали в киевской мэрии. Они состояли в следующем:
- Ограничить пребывание на открытом воздухе;
- Держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
- Включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
- Проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
- Увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых, в частности рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.
- Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.
Уже утром те же советы повторил на брифинге МОЗ министр Максим Степанов. Интересно, что на сайте Минздрава никакиз рекомендаций по гари в столице нет - там все посвящено коронавирусу.
В КГГА рекомендуют при тяжелых состояниях обращаться к врачу. Признаки тяжелого состояния таковы:головокружение, головная боль,
- тошнота, рвота,
- шум в ушах,
- одышка, кашель,
- слезящиеся глаза.
Советы от доктора Комаровского
Педиатр Евгений Комаровский предлагает 10 следующих шагов для того, чтобы снизить уровень вреда от дыма на улице.
- Всячески сокращайте время пребывания вне помещения. Если дела-нужда-работа все-таки выгнали вас из дома, избегайте физических нагрузок, дышите носом, постарайтесь не совершать глубоких вдохов. По возможности закрывайте волосы головным убором.
- Отложите утренние пробежки до лучших времен — скоро пронесет, в смысле унесет.
- Войдя в дом, сразу переоденьтесь и примите душ.
- В помещении все закрыть. Все — двери-окна-форточки-балкон. Все! Кондиционер включить (надеемся, фильтр вы меняли согласно правилам эксплуатации данного прибора). Если имеется бытовой очиститель воздуха — конечно же включить. Если его нет, но есть деньги — купить и включить. Если в вашем регионе дым за окном появляется регулярно — включить в план обязательных покупок очиститель воздуха. Но не теряйте чувства меры — в конце концов, всегда можно высунуть нос на балкон (вариант — в окно) и определить, где легче дышать — в доме или на улице. Если на улице легче, так идите гулять и не забудьте проветрить помещение.
- Поддерживать в доме нормальную относительную влажность воздуха 40–70 %. Помните: в сухом воздухе вы постоянно вдыхаете пылевые частицы, а в воздухе нормальной влажности они оседают на пол. Как поддерживать влажность? Включить увлажнитель, помыть пол, открыть закрытый аквариум, походить по дому с пульверизатором, развесить влажные полотенца и т.д.
- Способность дыхательных путей останавливать и удалять находящиеся во вдыхаемом воздухе нежелательные вещества определяется состоянием слизистых оболочек, которые ни в коем случае не должны пересыхать! Много пить (через "не хочу"). Регулярно закапывать нос солевыми растворами. Проще всего развести 1 чайную ложку соли в 1 литре кипяченой воды и полученным раствором регулярно увлажнять доступные слизистые оболочки: капать в нос, протирать глаза, полоскать рот.
- Избегайте любых действий, способных дополнительно испортить воздух, — не надо жарить рыбу, зажигать ароматические свечи и камины. По этой же причине по возможности предпочтите электрическую печь газовой. Отложите на потом уборку с использованием пылесоса. Мужика с сигаретой — гнать из дома поганой метлой.
- Если у вас (вашего ребенка) имеются хронические болезни легких (бронхиальная астма например), обсудите с врачом необходимость дополнительного приема лекарств (коррекцию доз).
- Не пытайтесь самостоятельно бороться с последствиями вдыхания дыма (кашель, чиханье, конъюнктивит) посредством таблеток. Особо опасны любые «лекарства от кашля». Много кашляете — много пейте, и бегом к доктору.
- Маска, способная реально защитить, стоит огромных денег и купить ее очень сложно. Большинство бумажных и тканевых масок, а также строительные респираторы могут остановить лишь крупные пылевые частицы, но обезвредить дым они не в состоянии. Их применение — это психотерапия: дескать, "я себя спасаю". Тем не менее марлевая маска, смоченная водой, является реальным способом увлажнения слизистых оболочек, и ее применение вне помещения вполне целесообразно.