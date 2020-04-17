Со вчерашнего вечера в Киеве нечем дышать. Гарь от пожаров в Житомирской области из-за шквального западного ветра достигла Киева. "Страна" ведет онлайн-хронику этого ЧП.

Город заволок дымный туман, который к вечеру и утру 17 апреля вывел Киев в антирейтинг столиц с наиболее грязным воздухом.

Власти Киева уже вчера призвали не выходить из дома и дали массу других советов, как вести себя при "воздушной тревоге". Разберемся, что делать киевлянам, когда на улице нечем дышать.

Советы от властей

Первые рекомендации вчера вечером издали в киевской мэрии. Они состояли в следующем:

Ограничить пребывание на открытом воздухе;



Держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;



Включить системы кондиционирования и очистки воздуха;



Проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;



Увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых, в частности рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.



Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

Уже утром те же советы повторил на брифинге МОЗ министр Максим Степанов. Интересно, что на сайте Минздрава никакиз рекомендаций по гари в столице нет - там все посвящено коронавирусу.

В КГГА рекомендуют при тяжелых состояниях обращаться к врачу. Признаки тяжелого состояния таковы:головокружение, головная боль,

тошнота, рвота,

шум в ушах,

одышка, кашель,

слезящиеся глаза.

Советы от доктора Комаровского

Педиатр Евгений Комаровский предлагает 10 следующих шагов для того, чтобы снизить уровень вреда от дыма на улице.