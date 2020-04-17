В Киеве пахнет дымом и гарью. Советы, как пережить это время
В Киеве пахнет дымом и гарью. Советы, как пережить это время

Со вчерашнего вечера в Киеве нечем дышать. Гарь от пожаров в Житомирской области из-за шквального западного ветра достигла Киева. "Страна" ведет онлайн-хронику этого ЧП.

Город заволок дымный туман, который к вечеру и утру 17 апреля вывел Киев в антирейтинг столиц с наиболее грязным воздухом. 

Власти Киева уже вчера призвали не выходить из дома и дали массу других советов, как вести себя при "воздушной тревоге". Разберемся, что делать киевлянам, когда на улице нечем дышать.

Советы от властей

Первые рекомендации вчера вечером издали в киевской мэрии. Они состояли в следующем:

  1. Ограничить пребывание на открытом воздухе;

  2. Держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

  3. Включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

  4. Проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

  5. Увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых, в частности рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

  6. Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

Уже утром те же советы повторил на брифинге МОЗ министр Максим Степанов. Интересно, что на сайте Минздрава никакиз рекомендаций по гари в столице нет - там все посвящено коронавирусу. 

В КГГА рекомендуют при тяжелых состояниях обращаться к врачу. Признаки тяжелого состояния таковы:головокружение, головная боль,

  • тошнота, рвота,
  • шум в ушах,
  • одышка, кашель,
  • слезящиеся глаза.

Советы от доктора Комаровского

Педиатр Евгений Комаровский предлагает 10 следующих шагов для того, чтобы снизить уровень вреда от дыма на улице.

  1. Всячески сокращайте время пребывания вне помещения. Если дела-нужда-работа все-таки выгнали вас из дома, избегайте физических нагрузок, дышите носом, постарайтесь не совершать глубоких вдохов. По возможности закрывайте волосы головным убором.

  2. Отложите утренние пробежки до лучших времен — скоро пронесет, в смысле унесет.

  3. Войдя в дом, сразу переоденьтесь и примите душ.

  4. В помещении все закрыть. Все — двери-окна-форточки-балкон. Все! Кондиционер включить (надеемся, фильтр вы меняли согласно правилам эксплуатации данного прибора). Если имеется бытовой очиститель воздуха — конечно же включить. Если его нет, но есть деньги — купить и включить. Если в вашем регионе дым за окном появляется регулярно — включить в план обязательных покупок очиститель воздуха. Но не теряйте чувства меры — в конце концов, всегда можно высунуть нос на балкон (вариант — в окно) и определить, где легче дышать — в доме или на улице. Если на улице легче, так идите гулять и не забудьте проветрить помещение.

  5. Поддерживать в доме нормальную относительную влажность воздуха 40–70 %. Помните: в сухом воздухе вы постоянно вдыхаете пылевые частицы, а в воздухе нормальной влажности они оседают на пол. Как поддерживать влажность? Включить увлажнитель, помыть пол, открыть закрытый аквариум, походить по дому с пульверизатором, развесить влажные полотенца и т.д.

  6. Способность дыхательных путей останавливать и удалять находящиеся во вдыхаемом воздухе нежелательные вещества определяется состоянием слизистых оболочек, которые ни в коем случае не должны пересыхать! Много пить (через "не хочу"). Регулярно закапывать нос солевыми растворами. Проще всего развести 1 чайную ложку соли в 1 литре кипяченой воды и полученным раствором регулярно увлажнять доступные слизистые оболочки: капать в нос, протирать глаза, полоскать рот.

  7. Избегайте любых действий, способных дополнительно испортить воздух, — не надо жарить рыбу, зажигать ароматические свечи и камины. По этой же причине по возможности предпочтите электрическую печь газовой. Отложите на потом уборку с использованием пылесоса. Мужика с сигаретой — гнать из дома поганой метлой.

  8. Если у вас (вашего ребенка) имеются хронические болезни легких (бронхиальная астма например), обсудите с врачом необходимость дополнительного приема лекарств (коррекцию доз).

  9. Не пытайтесь самостоятельно бороться с последствиями вдыхания дыма (кашель, чиханье, конъюнктивит) посредством таблеток. Особо опасны любые «лекарства от кашля». Много кашляете — много пейте, и бегом к доктору.

  10. Маска, способная реально защитить, стоит огромных денег и купить ее очень сложно. Большинство бумажных и тканевых масок, а также строительные респираторы могут остановить лишь крупные пылевые частицы, но обезвредить дым они не в состоянии. Их применение — это психотерапия: дескать, "я себя спасаю". Тем не менее марлевая маска, смоченная водой, является реальным способом увлажнения слизистых оболочек, и ее применение вне помещения вполне целесообразно.
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