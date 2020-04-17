На Западной Украине в церковь на Пасху пойдет больше людей, чем в целом по Украине. При этом тут куда больше заболевших коронавирусом, чем в остальных регионах.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Коронавирус: знания, опасения и модели поведения", проведенного компанией Research & Branding Group.

Если в целом по стране только 4,3% опрошенных собрались в храмы на этот праздник, то на западе Украины - 7,5%. В других частях страны это менее 4%.

То же самое касается освящения пасхальных куличей и корзин без входа в церковь - "у ворот". В целом по Украине карантинный запрет собираются нарушить 8,7% людей. На Западной Украине - 18,2%.

Соответственно, меньше, чем во всей Украине на западе страны намерены отмечать Пасху дома - 79,5% против 83,2%.

Опрос также показал, что украинцы дисциплинируются и соблюдают практически все рекомендации санитарно-гигиенического характера: они моют руки (78%), носят маски в общественных местах (76%), не выходят без необходимости из дому (74%), реже стали посещать магазины (58%) и места скопления людей (57%), дезинфицируют поверхности (56%) и проветривают помещения (56%).

Опрос проводился в период с 11 по 16 апреля 2020 года. Всего было опрошено 1272 респондента в возрасте 18 лет и старше, кроме Крыма, неподконтрольных Донецкой и луганской областей. Средняя ошибка выборки - не более 3,5%.

Как сообщала "Страна", на Западной Украине заробитчане вновь штурмуют границы, в церквях ждут аншлаг.

Ранее Минздрав показал украинцам видео, как можно оставаться дома на Пасху.