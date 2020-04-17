Комиссия Минобороны Казахстана приступила к расследованию крушения МиГ-31 ВВС страны, который рухнул 16 апреля вблизи города Караганды. Среди версий крушения - отказ техники, воздействие внешних факторов, не исключается человеческий фактор.

Об этом сообщает издание Liter.

По словам главнокомандующего СВО ВС РК Нурлана Орманбетова, сейчас рассматриваются несколько версий крушения самолета. "В том числе, отказ авиационной техники в полете, воздействие внешних факторов, также не исключается здесь человеческий фактор", - сказал Орманбетов.

Миг-31 был выпущен в марте 1991 года авиационным заводом Сокол в российском Нижнем Новгородеи. На момент аварии он находился в эксплуатации 29 лет. Назначенный ресурс самого самолета составляет 30 лет, то есть он истекает в 2021 году.

19 ноября 2013 года данный самолет прошел плановый капитальный ремонт на 514 ремонтном заводе в городе Ржев (РФ). После ремонта самолету был продлен срок службы на восемь лет.

Как сообщала "Страна", это не первый инцидент с самолетом. Год назад Миг-31 сбили в небе Бурятии ракетой из-за ошибки системы свой-чужой.

В сентябре 2018 года в России разбился истребитель МиГ-31, пилоты выжили.

В апреле 2017 года в России разбился истребитель-перехватчик МиГ-31.