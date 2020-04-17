В первом квартале 2020 года ВВП Китая рухнул на 6,8% в годовом выражении. Экономика КНР снижается впервые с начала публикации отчетов о квартальном ВВП в 1992 году.

Об этом пишет "Интерфакс".

Отмечается, что причиной такого стремительного экономического спада стала эпидемия коронавируса и ограничительные меры, которые китайская власть вводила для противодействия Covid-19. Теперь китайскому правительству необходимо принимать меры для поддержки экономики в условиях возросшей безработицы и социальной нестабильности, пытаясь при этом удержать под контролем долговую нагрузку и финансовые риски, отмечают эксперты.

В четвертом квартале 2019 года экономика КНР выросла на 6% в годовом выражении. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал падение китайского ВВП в первом квартале на 6,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Падение ВВП относительно четвертого квартала в январе-марте составило 9,8% при ожидавшемся аналитиками снижении на 9,9%. Снижение ВВП в поквартальном выражении также было зафиксировано впервые. В октябре-декабре экономика КНР выросла на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом.

Резкий экономический спад в Китае позволяет предположить, что ждет другие государства в условиях пандемии коронавируса, которая уже привела к закрытию границ, остановке деловой активности и разрыву глобальных цепочек поставок. Впрочем, последние статданные демонстрируют, что китайская экономика начала восстанавливаться в марте после резкого спада в первые два месяца этого года.

Так, безработица среди городского населения, достигнувшая в феврале рекордных 6,2%, на конец марта немного снизилась - до 5,9%. Безработица, однако, все еще остается высокой, учитывая, что в последние годы этот показатель держался около 5%.

Объем промпроизводства в КНР в марте снизился на 1,1% в годовом выражении после обвала на 13,5% в январе-феврале. Консенсус-прогноз экспертов предполагал падение на 7,3%.

Производство в перерабатывающей промышленности в прошлом месяце уменьшилось на 1,8% после падения на 15,7% в январе-феврале.

В горнодобывающей промышленности был отмечен подъем на 4,2%, в коммунальном секторе, включая выработку электроэнергии, - рост на 8,9%.

Тем временем, производство автомобилей и автокомпонентов в марте снизилось на 22,4%, промышленного оборудования - на 5,4%. Выпуск продуктов питания увеличился на 5,7%.

Темпы сокращения розничных продаж в КНР в марте замедлились до 15,8% (прогноз - 10%) по сравнению с обвалом на 20,5% в январе-феврале. Люди по-прежнему боятся многолюдных мест, включая торговые центры, рестораны и кинотеатры, поэтому, на восстановление розничных продаж потребуется время, говорят экономисты.

Напомним, МВФ спрогнозировал самый большой спад мирового ВВП со времен Великой депрессии.