Количество умерших от коронавируса во Франции достигло более 18,6 тысяч человек.

Об этом в ходе брифинга сообщил директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения Франции Жером Саломон.

По последним данным, от осложнений COVID-19 во Франции скончался уже 18 681 пациент. Из них за последние сутки в медицинских учреждениях и домах престарелых умер 761 человек.

Проходят лечения в больницах 31 190 французов, из них 2 167 поступило на обследование за последние сутки. Несмотря на внушительные цифры, количество госпитализированных за сутки снижается уже третий день подряд.

В тяжелом состоянии находятся 6 027 человек, в течение последних суток их стало больше на 243 пациента.

Количество тяжелобольных людей также снижается уже девятый день подряд, но Саломон отметил, что коронавирус продолжает распространяться.

Напомним, во Франции в разгар пандемии коронавируса около 70% звонков в полицию составляют доносы. Полицейские просят прекратить такие звонки, чтобы не мешать им задерживать настоящих преступников.

Как сообщала "Страна", по состоянию на пятницу, 17 апреля, общее число инфицированных коронавирусом в мире достигло 2 159 267 человек, из них 671 425 - жители США.