В Чернобыльском радиационно-биосферном заповеднике показали фото после пожара и рассказали, почему нельзя помочь животным, которые пострадали от огня.

Об этом сообщает прес-служба заповедника.

Отвечая на вопрос о том, как и чем можно помочь Заповеднику и почему нельзя помогать в Чернобыльском заповеднике так, как это делали в Австралии, где спасали коал, поили их, лечили, в прес-службе напомнили, что в Чернобыле нет коал.

"Пожар был преимущественно низовой. Крупные животные и птицы, как правило, избегают огня, благодаря перемещению. Животные малого и среднего размера - амфибии, рептилии, мышевидные грызуны - находятся в зоне риска. Они не могут быстро убежать от огня и задымления", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в заповеднике добавили, что по предварительной информации с лошадьми Пржевальского все нормально.

"Аварийный персонал и сотрудники заповедника не находили на территории пострадавших или погибших животных".

Однако, сотрудники не могут сказать точно, сколько животных погибло и какие виды пострадали больше всего.

Фото: Facebook/Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Напомним, пожары в Чернобыльской заповедной зоне продолжались почти две недели - с 4 апреля. Причиной пожаров стал поджег сухой травы.

Также "Страна" сообщала, что 16 апреля в Чернобыльских лесах снова возобновились пожары. Сильный ветер мешает авиации тушить возгорание с воздуха.